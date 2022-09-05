МИД: Заявления Трасс по ядерному оружию снижают планку его применения

Заявления Лиз Трасс, избранной новым премьер-министром страны, о готовности использовать ядерное оружие в случае необходимости понижает порог его применения, в целом риторика Лондона по этой теме «разнузданная», сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не хотел бы выстраивать хронологию заявлений британских официальных лиц на эту тему. Но то, что общая разнузданность риторики, конечно, бросается в глаза и, по большому счету, существенно отличается от того, с чем мы имели дело в прошлом», – сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», передает РИА «Новости».

Он добавил, что заявления Трасс «безусловно, понижают» порог применения ядерного оружия.

«Но дискутировать с ними на этот счет бесполезно. Они в своей фирменной, отработанной столетиями манере тут же расскажут, какие у них есть оговорки, дисклеймеры, сделают десятки ссылок и сносок и переведут на язык, который будет означать, что ничего особенного не произошло»,– подчеркнул Рябков.

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Ранее Лиз Трасс заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.

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