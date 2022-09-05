 

Чиновники решили почистить петербургские фонтаны вместо того, чтобы отремонтировать их

05.09.2022, 18:00, Разное
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Специалисты «Водоканала» взялись за очистку фонтанов Петербурга после того как аномально жаркий август показал повышенный спрос у горожан на водные ресурсы. За три дня планируется почистить фонтаны-поилки на Сенной площади, Большой Московской, Большой Морской улицах и на Крестовском проспекте. 

В 2019 году г Александр Беглов обещал привести в порядок весь фонтанный фонд города. К 2024 году должны быть отремонтированы 68 объектов. Но пока что чиновники подписали контракты о работах только по 10 фонтанам, согласно сайту госзакупок.

На содержание фонтанного фонда ежегодно Смольный тратит по 220 млн рублей из бюджета города. За два последних года эта сумма расходов была значительно увеличена, но на состоянии фонда это почти не сказалось. В Северной столице множество объектов в критически аварийном состоянии, их используют как клумбы и урны. 

В СМИ отмечали, что к участию в тендерах по реконструкции фонтанов подключилась Маргарита Рудакова, которую некоторые источники прозвали «серым кардиналом» из Смольного. Live.24 утверждает, что Рудакова могла лоббировать подписание контракта между «Водоканалом» и аффилированным с ней ООО «Ялта». 


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