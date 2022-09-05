Скандалы: От московского таксиста до миллиардера

Как «король БАДов» теперь зарабатывает на Украине

Украинские СМИ сообщают, что на днях полицейские нагрянули с обысками к главе Департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Украины Богдану Буряку. Его подозревают в хищении более полумиллиона долларов, которые должны были пойти на закупку бронежилетов для армии. Схема выглядела так: сотрудники Минобороны якобы нашли турецкого поставщика военной амуниции для закупки 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты. Сделка должна была состояться при участии неких офшорных компаний, которым украинская сторона перевела 580 тысяч долларов США. После этого деньги исчезли.

Издание «Стопкор» (издатель — общественная организация «Стоп коррупции») утверждает, что организатором аферы якобы был украинский бизнесмен российского происхождения Дмитрий Буряк.

Речь идёт о бывшем российском миллиардере, который ещё в середине 90-х организовал в России компанию Vision — крупнейшую МЛМ-пирамиду по распространению БАДов и разной косметики. Позже Буряк получил украинское гражданство, перебрался туда.

Первый кооператор

Дмитрий Буряк — типичный выходец из 90-х. Бывший таксист 3-го столичного таксопарка в 1986 году был осуждён за покушение на мошенничество на 2,5 года условно. Судя по материалам дела, вместе с подельниками он пытался обмануть скупщика чеков Внешпосылторга около магазина «Берёзка».

Во время перестройки Буряк основал один из первых кооперативов по производству колготок и тапочек из пластика, а с 1991 года занимался предпринимательской деятельностью в сфере цветной и чёрной металлургии.

В 1996 году Буряк основал МЛМ-пирамиду — ЗАО Vision — и вывел её в лидеры контор сетевого маркетинга, подвинув таких конкурентов, как «Гербалайф» и «Амвэй». По данным самой компании, к 1998 году сеть насчитывала уже более 450 тысяч дистрибуторов, а годовой оборот превысил $250 млн.

Если посмотреть архивы ЕГРЮЛ, на рубеже веков Буряк открыл целый ряд фирм, торговавших различными БАДами и косметикой. В числе его соучредителей числились тогдашние звёзды сетевой дистрибуции, которых коммерсант привлекал из компаний-конкурентов. Они приходили не сами, а приводили своих подшефных — целые сети торговцев.

Бывшая супруга Буряка — Маргарита — ранее рассказывала, что у бизнесмена регулярно возникали проблемы с российским законодательством и в этой связи он всё больше времени проводил за границей. В конце концов получил гражданство Украины и последние годы жизни в России выводил деньги в другие страны.

По данным Лайфа, до последнего времени Буряку принадлежали как минимум два участка в Одинцовском и Истринском районах Подмосковья. На одном из них площадью 1,5 тыс. кв. метров в барвихинской деревне Раздоры находится огромный дом с несколькими пристройками. Вероятно, его сейчас занимает Маргарита. Второй, такой же площади, судя по спутниковым картам, не застроен.

Всю бизнес-деятельность в России Буряк свернул, а данные его последнего паспорта в списках МВД значатся как недействительные.

Украинский олигарх

В Киеве Буряк прописан по адресу улица Институтская, 11А, — в правительственном квартале города, в доме, расположенном между Комитетом Верховной рады Украины и Кабинетом министров. Чуть дальше расположен офис президента. Самые дешёвые квартиры в соседних домах стоят от 10 млн гривен (16 млн рублей), а престижные варианты предлагают по 200 млн гривен (около 350 млн рублей).

На Украине миллиардер построил такую же сеть — Vision. Однако кроме традиционных для Буряка косметики и БАДов здесь он владеет и другими активами стоимостью в сотни миллионов долларов.

Лайф выяснил, что в Киеве бизнесмену принадлежит торговый центр «Атмосфера», расположенный по адресу Столичное шоссе, д.103. Тут же по соседству — Столичное шоссе, д.101 — находится ещё один актив Буряка: 22-этажное здание бизнес-центра «Европа», в котором работает принадлежащий бизнесмену отель «Ramada Encore Киев», торговый центр «Домосфера», а также большинство из 35 принадлежащих ему на Украине фирм.

Есть у Дмитрия Буряка интересы и в строительной сфере. В частности, через свои фирмы «Дана» и «Лотос» бизнесмен владеет строительной компанией ТОВ «Конча-Заспа», которая сейчас активно застраивает коттеджами одноимённый киевский аналог Рублёвки.

Таким образом, бизнес-структуры Буряка уже давно платят деньги в бюджет Украины.

Не исключено, что на бизнес-активы Буряка положили глаз конкуренты. Общественная организация «Стопкор», которая впервые сообщила о возможной причастности «короля биодобавок» к хищениям в Минобороны Украины, связана со Львом Парцхаладзе — киевским девелопером-застройщиком, бывшим замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ при президенте Петре Порошенко и председателем Киевской областной организации партии «Блок Петра Порошенко». Активистов организации уже не раз обвиняли в атаках на бизнесменов строительной сферы в интересах Парцхаладзе, а также крышевании столичных парковок.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”