Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль

В Москве постоянно проходят всевозможные фестивали. Первый месяц осени тоже будет богат на культурные, спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия. В сентябре в российской столице состоится сразу несколько крупных событий.

Так, с 10 по 11 сентября жители и гости Москвы смогут посетить благотворительный фестиваль “Город неравнодушных”. Он пройдет в Парке Горького. В рамках мероприятия столичные некоммерческие общественные организации представят свои проекты.

Как рассказал в своем телеграмм-канале глава столичного региона Сергей Собянин, фестиваль объединит граждан, активно участвующих в волонтерских и благотворительных проектах, а также желающих к ним присоединиться к ним. Политик подчеркнул, что Москва является городом неравнодушных людей.

“За последние два года команда “Мосволонтера” выросла в два раза. Всего в столице уже больше 820 тысяч добровольцев”, – отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что вклад в развитие столичного волонтерского движения внесли такие проекты, как “Мы Вместе”, “Помощники вакцинации”, “Москва Помогает”, а также патриотические акции ко Дню Победы. Отделения “Мосволонтера” уже открыты в Зеленограде и на западе столицы. По словам градоначальника, до конца 2022 года планируется открытие еще трех: в Юго-Восточном, Восточном и Северо-Западном округах.

Сегодня московские волонтеры активно участвуют в работе социальных НКО благотворительных фондов. Как отметил глава города, добровольцы вносят значительный вклад, оказывая помощь в организации мероприятий, заботясь об одиноких пенсионерах, многодетных семьях, бездомных животных, помогая решить юридические вопросы. Разумеется, столичные власти тоже не остаются в стороне.

“Город, со своей стороны, помогает некоммерческим организациям, выделяя гранты и помещения для работы. Мы увеличили сумму грантов для НКО с 400 млн до 600 млн рублей. В каждом округе открыли коворкинг-центры”, – подчеркнул Сергей Собянин.

К слову, в рамках празднования 875-летия столицы в городе пройдут и другие мероприятия. К примеру, до 11 сентября жители и гости Москвы смогут посетить фестиваль “Цветочный джем”. Особого внимания заслуживает площадка ВДНХ “Дальневосточный лес”, на которой создана уникальная экосистема: хвойные леса пересекаются с тундровой зоной.