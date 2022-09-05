Бросившая мужика Климова спуталась с бывшим: Пауза пошла нам на пользу

Актриса Екатерине Климовой не везет в семейной жизни: полный швах. Все три брака Екатерины закончились разводами, оставив ей лишь четверых детей, которых она теперь вынуждена тянуть в одиночку.

От первого мужа Климова сбежала, теряя туфли, к коллеге по съемочной площадке Игорю Петренко. С ним тоже рассталась, накопив гору взаимных обид. “Надеюсь, что когда-нибудь мы сможем общаться как друзья”, –

позже признавалась она.

В третьем браке

Климова опять стала инициатором развода. Бросившая мужика Климова руководствовалась, говорит, лучшими побуждениями. Видела,

как муж стремится состояться в карьере, какие большие амбиции

имеет. В этот раз у нее получилось сохранить теплые отношения: есть, кого попросить повесить полочку или забрать ребенка из сада.

Близкая знакомая Екатерины и Гелы уверяет, что в разводе он “все переоценил” и, возможно, вновь захочет создать семью с бывшей супругой. Кажется, все будут этому рады: и Екатерина, и их общая шестилетняя дочь Белла.

“Пауза пошла нам на пользу”, – тонко намекнула она на продолжение отношений в одном из интервью. А на днях Климова воссоединилась с Месхи, чтобы отвести дочь в первый класс. Спуталась с бывшим, иными словами.