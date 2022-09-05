Мнение: Новых газет не будет

Сегодня под максимально идиотским предлогом (видимо, чтобы обиднее было) режим запретил “Новую газету”. Причем они это сделали даже несмотря на то, что “Новая” и так не выходит с марта, “приостановив” свой выход “до окончания СВО”. Этой приостановки путинским шавкам показалось мало – поэтому они озаботились тем, чтобы “Новая” вовсе прекратила существование.

Интересно, что “Новой” никак не помогло даже то, что ее редактору Муратову в прошлом году вручили Нобелевскую премию мира. Это вообще выглядело и тогда в высшей степени странно, после 24 февраля стало похоже на кринж (Нобелевскую премию мира вручили редактору популярной российской газеты, а через полгода после этого в России даже призыв типа “Миру-мир!” стал уголовно наказуем), ну а теперь еще и оказалось, что Нобелевка не сыграла даже роль “охранной грамоты” – режим цинично растоптал главное детище Нобелевского лауреата, а его самого облил зеленкой.

Больше всего всё это уже похоже на какие-то инстинктивные дергания; гопники и держиморды окончательно захватили власть в России – и теперь сладострастно давят всех тех, кого они предыдущие десятилетия были вынуждены терпеть, поскольку главный хозяин не давал им окончательной команды “фас!” Они все исстрадались, бедные – “видит око, да зуб неймет”. И вот – дорвались. Рвут. Навальный в тюрьме на строгом режиме, “Эхо Москвы” запретили и разогнали, Венедиктов по-прежнему строчит в Телеграме, но каждую публикацию вынужден, как идиот, сопровождать огромной плашкой “Я иноагент, плюйте мне в рожу” – в общем, глумятся как могут. Теперь и “Новую” запретили под предлогом, что они чего-то там не сделали в 2006 (!) году. Явно кто-то свои комплексы изживает таким образом.

В целом, как ни печально – всё справедливо. Как в футболе есть старый принцип: “Не забиваешь ты – забивают тебе”. Вся наша “свобода слова” висела столько времени на непонятно каких закулисных договоренностях, а не на том, что за ними стояла СИЛА пресловутого “гражданского общества”. Никакого общества так и не возникло – немудрено, что в итоге закулисные договоренности так же закулисно порвали, и вся свобода слова предстала абсолютно голенькой и беззащитной перед стаей шакалов.

Шакалы только не понимают, что они всем этим под себя копают. Безмозглые твари, что с них взять. Пусть подыхают – не жалко.