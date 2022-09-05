 

Покушение на убийство «Новой газеты»

05.09.2022, 17:17, Разное
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Заявление редакции.


Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, заместитель главного редактора Сергей Соколов и юрист «Новой газеты» Ярослав Кожеуров в Басманном суде 5 сентября 2022 года. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Басманный суд Москвы постановил: «Новую газету» уничтожить.

Конечно, судья Липкина не напишет этого в решении. Она обоснует (криво и косо — по-другому просто не получится) чье-то желание отозвать свидетельство регистрации у газеты с 30-летней историей. С двумя лауреатами Нобелевской премии мира в числе основателей — Михаилом Горбачевым и Дмитрием Муратовым.

Преступления имеют сроки давности. Даже убийства. Не имеют срока давности только военные преступления и преступления против человечества.

А теперь — и непредоставление Роскомнадзору бумажки в тот период времени, когда РКН еще не существовало в природе.

20 лет прошло. Не говоря уж о том, что и самого нарушения нет — все документы у этих клерков, которые мнят себя государевыми опричниками, есть. Что мы и доказали в суде. Только судьи тоже давно уже ходят в опричниках и хранят в своих сейфах метлы и песьи головы.

Сегодня убили газету. Украли 30 лет жизни у ее сотрудников. Лишили читателей права на получение информации.

Но не только.

Сегодня повторно убили наших коллег, уже убитых этим государством за исполнение своего профессионального долга, — Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Анну Политковскую, Станислава Маркелова, Анастасию Бабурову, Наталью Эстемирову, Орхана Джемаля.

Но «Новой газете» не нужны ваши бумажки. Она была, есть и будет.

Даже тогда, когда не будет ни этой власти, ни этих судей, ни этих клерков. Свободный дух веет где хочет и как пожелает.

Дмитрий Муратов у входа в Басманный суд. 5 сентября 2022 года. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Источник: Новая газета


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