Сергей Шнуров подтвердил, что за последние два года дважды стал отцом

Радостное событие в жизни 49-летнего Сергея Шнурова. Похоже, совсем недавно музыкант стал отцом в четвертый раз. Эту информацию он подтвердил на сегодняшней пресс-конференции перед большим концертом группы “Ленинград” на стадионе “Лужники”.

Год назад я сказал, что мой главный план – это вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. За это время детей стало двое, соответственно, купание у меня занимает в два раза больше времени. Щегол по-прежнему жив, его мне придется кормить. Я считаю, что это самое важное в жизни; остальное – побочные эффекты, – признался артист.

К слову, слухи о беременности избранницы Сергея, 30-летней Ольги Абрамовой, появились буквально минувшим летом, когда влюбленных видели на отдыхе в Швейцарии, однако официального подтверждения артист не делал. Для пары этот ребенок стал вторым общим отпрыском.

У меня за последние два-три года много чего произошло, в основном, на личном фронте. Я не побоюсь сказать, что живу в любви. У меня двое детей (прим. всего – четверо), пять кошек, замечательная жена, поющий щегол… Мне очень нравится роль отца, очень нравятся мои малыши. Я кайфую, вот честно, мне классно! На самом деле, жена на первом месте по значимости. Мы с ней познакомились на корпоративе в честь Дня строителя. Поэтому теперь каждый год мы отмечаем этот праздник

Похоже, став отцов в четвертый раз, Сергей всерьез задумался о том, кому передаст свое наследие в будущем.

Когда-нибудь я умру. У меня останутся дети. И они могут издать мои не вышедшие песни, продать этот сборник и получить деньги.

Также артист поделился планами на грядущий юбилей.

В следующем году мне 50 лет. Еще несколько лет назад я бы обязательно использовал эту дату в коммерческих целях. 50 лет – это отличный повод, чтобы продать народу билеты. Но сейчас это мой личный праздник, и его я буду отмечать дома с семьей.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова встречаются уже более четырех лет. Осенью 2018 года пара тайно связала себя узами брака. Тремя годами позже, в 2021-м у них родился общий первенец.