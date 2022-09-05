Адриана Лима и Андре Леммерс стали родителями – сыну дали имя Циан

Супермодель Адриана Лима и ее бойфренд Андре Леммерс стали родителями! У пары родился мальчик (что, впрочем, было известно задолго до родов), которому дали имя Циан. И да, пока SMM-редактор одноименного сервиса по аренде недвижимости делает первый пост на эту тему, поясним, что Cyan (так имя пишется латиницей) означает совсем другое. Как написала многодетная теперь мама в своем блоге, это слово означает оттенок морской воды, на который похож цвет глаз новорожденного.

Циан – сине-зеленый цвет, который находится на видимом спекте. Циан – это цвет вод у острова Бора-Бора и Мальдивских островов, мест, находящихся в нашем списке желаний. И это теперь наш любимый оттенок… оттенок глаз нашего мальчика. Добро пожаловать в этот мир, Циан Лима-Леммерс, – гласит подпись.

В конце текста, который сопровождал крупный план глаза ребенка, Адриана обнародовала его дату рождения – 29 августа.

Напомним, также Адриана Лима воспитывает двух дочерей – 12-летнюю Валентину и 9-летнюю Сиенну. Обе родились в браке с баскетболистом Марко Яричем, который продлился 9 лет, и носят двойную фамилию. В 2014 году они расстались и лишь только два года спустя официально развелись. После у модели был недолгий роман с турецким писателем по имени Метин Хара, они были вместе с лета 2017 года по январь 2019-го.

С голливудским продюсером Андре Леммерсом модель стала встречаться в прошлом году. В начале сентября они вместе посетили Венецианский кинофестиваль, тем самым подтвердив роман. В социальных сетях Адриана, что говорится, “не светит” любимого, но в День святого Валентина сделала исключение и посвятила ему нежный пост:

Моя вечная родственная душа. С Днем святого Валентина. Я люблю тебя больше, чем шоколад, – написала она под их общим снимком в лодке.

Экс-ангел Victoria’s Secret несколько раз выходила в свет во время беременности, и ее образы обсуждали так же громко, как и наряды беременной Рианны.