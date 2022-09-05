Мнение: На Венецианском фестивале…

На Венецианском фестивале…

«Моника1»

Транс-девушка Моника воссоединяется с родной семьёй, от которой сбежала много лет назад.

«Вся красота и кровопролитие»

Документальный фильм о фотографе ЛГБТ и активистке, борющейся со злоупотреблением опиоидов

«Кит» Аронофски (!)

Чарли, мужчина инвалид средних лет весом 600 фунтов пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. Он оставил свою семью ради любовника-гея, который позже умер

«Необъятность» с Пенелопой Круз

Действие развернется в 1970-х годах в Риме, в центре сюжета окажется женщина Клара, чья 12-летняя девочка вдруг заявляет, что она мальчик

Повелитель муравьев

События разворачиваются в 1968 году. Известный итальянский писатель и драматург Альдо Брайбанти попадает в места лишения свободы после того, как его обвинили в гомосексуальной связи с восемнадцатилетним юношей

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Вот так, "агрессия Путина" отрезала Россию от культурной жизни Европы.

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