Мнение: Телеканал RT процветает, синдром Павленского и почему ВШЭ была такая прозападная

1. Хотя российский телеканал RT и запретили в США и странах-марионетках Госдепа, на глобальные позиции крупнейшей нашей иноязычной телекомпании это не повлияло. RT продолжает уверенно набирать аудиторию в свободной от американского диктата части человечества (ссылка):



Bloomberg: RT запретили в ЕС, Великобритании и США, но «телеканал жив, процветает».

Издание опубликовало лонгрид об RT. С одной стороны, автор признаёт очевидные успехи телеканала, с другой — ожидаемо обвиняет в дезинформации, пропаганде и в том, что он «служит делу России по затуманиванию реальной картины происходящего на Украине».

По мнению автора, RT стал «ключевым компонентом в стратегии Кремля по ослаблению влияния санкций за счёт усиления дружественных связей в Африке, Азии и Латинской Америке».

В последней, как пишет Bloomberg, телеканал добился наибольшего успеха: на страницу RT Spanish в Facebook подписаны порядка 17 млн человек. «Неудивительно, ведь во многих странах здесь давно с подозрением относятся к США», — объясняет причину такого внимания издание.

Bloomberg пишет, что RT привлекает аудитории развивающихся стран. Как причину этого указывает то, что от поведения этих государств зависит, насколько изолированной окажется Россия в системе международной торговли. Издание обращает внимание на то, что канал стал вещать на арабском языке с 2007 года, наращивает вещание для франкофонов в Африке и собирается открыть англоязычное отделение в Йоханнесбурге.

2. Помните историю «оппозиционного художника-акциониста» Павла Павленского, который после ряда хулиганских выходок эмигрировал в Париж и попробовал продолжать там в том же духе, однако был вскоре арестован и осуждён на 3 года за поджог Банка Франции?

Похоже, теперь по его стопам решили пойти другие известные оппозиционерки (ссылка):



Во вторник швейцарская полиция заявила РИА Новости, что задержала трех участниц Pussy Riot, когда они рисовали граффити на стене, и отпустила их через несколько часов без предъявления обвинений. Как писали СМИ, были задержаны Мария Алехина, Люся Штейн и Тасо Плетнер при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок. <…>

Полиция отрицает утверждения трех женщин в интервью Blick о том, что их якобы заставили раздеться догола.

“Конечно, мы также проверили, чтобы на них не было опасных предметов. Никому не приходилось раздеваться полностью. Когда мы провели визуальный осмотр, люди дали свое согласие”, – пояснил Регли.

Российская радикальная оппозиция упорно пытается перенести свои методы «борьбы с режимом» на Запад. Однако оказывается, что хулиганство и в России, и на Западе – одинаково наказуемо, причём западная полиция действует куда жёстче нашей.

Вот только когда подобное происходит у нас, то западные СМИ подают привлечение хулиганов к ответственности как репрессии кровавого режима, а у когда это происходит на Западе – как торжество законности и порядка.

3. Блогер terivan пишет, что репутация Высшей школы экономики (ВШЭ) как насквозь прозападного заведения – несколько устарела. Во всяком случае, с 2014 года (когда экономисты ВШЭ сделали свои провальные прогнозы по Украине) ситуация в этом вузе изменилась к лучшему (ссылка):

В ВШЭ нет речи ни о каких сколь бы то ни было значимых “западных грантах”. ВШЭ — государственный университет, на полном государственном финансировании. Большинство студентов — бюджетники, учатся за госсчёт. Большая часть платных студентов получает скидки и стипендии за счет университета, эти деньги университет получает за экспертную деятельность, в основном по государственным контрактам. Половина доходов университета — бюджетные места, половина — госзаказы и субсидии. Дополнительное финансирование ВШЭ выделяет напрямую управление делами президента — президента России, а не США.

Причина всяких там прогнозов в пользу Украины – не в грантах и продажности (продажность ученого состава ВШЭ хоть и не нулевая, но ниже среднего, поверьте), а в глубоко усвоенных идеологических установок — многие (далеко не все) правда верят в превосходство единственно верного либерального учения. Украина ими виделась как страна, присягнувшая на верность либеральной доктрине, поэтому по определению (как казалось прогнозистам) там должно было быть лучше, чем в России. Как тогда писали на Украине “у нас хотя бы есть шанс, у вас же будет болото” (примерно).

Ещё одна причина — засилье в те годы в ВШЭ иностранных специалистов-экономистов, в большинстве своем ангажированных. Большинство из них сдриснули как раз в том же 2014 году. Засилье было из-за того, что руководство ВШЭ всячески пыталось интегрироваться в западную науку, хотя бы на вторых ролях. Помню, один такой заезжий “эксперт” был с Украины, но с каким-то западным образованием. Отказывался разговаривать по-русски, общался только по-английски. Делал доклады о том, что иностранные инвестиции в Россию невыгодны и Украина объективно лучше местных инвестиций.

Лично я полагаю, что вот это — «многие (далеко не все) правда верят в превосходство единственно верного либерального учения» — осталось в ВШЭ и в аналогичных вузах в полном объёме. Таким образом, пока преподавательский состав ВШЭ не сменится целиком или почти целиком, вуз будет оставаться прозападным, в плохом смысле этого слова.