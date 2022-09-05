Собянин рассказал о благоустройстве 500 улиц и площадей Москвы

В этом году проходит благоустройство Ленинского проспекта, Волоколамского шоссе, переулков улиц Тверская и Арбат, уточнил мэр. “Работы близятся к завершению. На мой взгляд, получается неплохо”, – сказал градоначальник.

Мэр заявил, что многие проекты благоустройства реализуются в рамках программы “Мой район”. Приводятся в порядок дворы, строятся спорткомплексы, детские сады, дороги – качество жизни в районах повышается, подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что программа охватывает все округа столицы. Благоустройство и строительство новых объектов ведется на основании потребностей местных жителей.

За последние годы большая работа проведена на ВДНХ. Восстановлены арка главного входа со скульптурной композицией “Тракторист и колхозница”, арка северного входа, многие павильоны, фонтаны “Каменный цветок” и “Золотой колосс” и прочие объекты.

“Но говорить, что все, результат достигнут, я бы не стал. ВДНХ — это огромный мир, который должен ежедневно удивлять своих гостей чем-то новым и необычным. Чтобы москвичи и гости столицы хотели возвращаться на ВДНХ вновь и вновь”, – сказал мэр в интервью газете “Вечерняя Москва”.

В городе благоустраиваются существующие места отдыха и создаются новые. В 2017 году у стен Кремля открылся парк “Зарядье”, ставший визитной карточкой столицы.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве благоустраивают более двух тысяч объектов. Это дворы, скверы, парки, улицы, переулки, набережные, школьные дворы, территории детских садов. На многих объектах работы завершатся ко Дню города.