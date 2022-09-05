 

Выезжает на сострадании: престарелая разведенка Степаненко рубит капусту лучше Петросяна

05.09.2022, 16:25, Разное
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Тридцать лет Елена Степаненко прожила бок о бок с Евгением Петросяном, слившись с ним не только в семейной, но и в творческой струе. Но затем, как гром посреди ясного неба прогремела новость: супруги разводятся из-за интрижки юмориста с молодухой помощницей.

Татьяна Брухунова быстро, по мнению общественности, взяла Евгения Петросяна в оборот: вышла замуж, родила ребенка. Затем начала тратить накопленные заслуженным артистом богатства: покупала дорогие наряды, разъезжала по курортам. Жаль, что скоро молодой семье придется поумерить свои аппетиты: популярность, а с ней и заработки Евгения Петросяна стремятся к нулю.

Вслед за Петросяном, которого промоутер Сергей Лавров окрестил “дурным тоном”, в сети появилась информация о заработках Степаненко. Оказалось, что она рубит капусту лучше Петросяна.

С тех пор, как творческий тандем распался, интерес к ним заметно поугас. Однако, дела у Елены все равно идет лучше: концерты посещают, в основном, женщины. Таким образом, престарелая разведенка Елена Степаненко выезжает на сострадании. Зрители, как считает Лавров, руководствуются лишь жалостью, но это тоже хорошо. Ведь к Петросяну у всех антипатия и именно из-за этого “народ вообще не идет” на его концерты.

Напомним, что на последний сольник юмориста было продано всего 200 билетов.


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