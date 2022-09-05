 

5 увлекательных документальных фильмов о жизни в России

05.09.2022, 15:55, Разное
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“Земля больших возможностей” (2022, реж. Андрей Ананин)

“Потому что его не будет, вашего итальянского сыра” — благодаря этой фразе 8 лет назад американец Джастас Уолкер стал мемом. Уже много лет он живет в сибирском поселке Такучет, где вместе с женой и тремя детьми держит сельскохозяйственный бизнес. Джастас верит, что добиться успеха можно, главное — идти до конца за своей мечтой.

“Сорокин Трип” (2019, реж. Илья Белов)

Кажется, что сейчас литература (тем более современная) никому не интересна, люди предпочли кино и музыку книгам. Тем не менее, писатели продолжают создавать шедевры, разбирая на буквы окружающий мир в постмодернистском ключе. “Сорокин Трип” — прямой разговор с писателем о его жизни, простой и необычной, его поисках “человека”.

“Андрей Тарковский. Кино как молитва” (2019, реж. Андрей А. Тарковский)

Его имя знают по всему миру, хотя его фильмы и не были успешны в прокате. Тем не менее в очень личных, даже биографических фильмах Андрея Тарковского люди почувствовали что-то сакральное, суть загадочной “русской души”. В документальном проекте нет комментариев экспертов и родственников — только диалог отца и дедушки режиссера, двух поэтов.

“Съесть слона” (2020, реж. Юлия Сапонова)

Наверное, любой бы сильно волновался, если бы его пригласили выступать на сцене перед представителями стран в ООН. Такая возможность выпадает актерам инклюзивного кинотеатрального проекта “ВзаимоДействие”. О подобном большом выступлении давно мечтала 19-летняя Маша, ей придется преодолеть боязнь сцены.

“Сокровенный человек” (2020, реж. Рома Либеров)

Этот проект снимался 5 лет, в фильме сочетается анимационные сценки с игровыми и документальными эпизодами о жизни Андрея Платонова. Он один из редких писателей, показавших жизнь СССР не в ярком свете социализма, а в печальной тени реализма, где есть место отчаянию и краху всех надежд. Саундтрек фильма исполнен вокалистом Shortparis Николаем Комягиным.


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