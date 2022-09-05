 

“Семья”: Вин Дизель и дочь Пола Уокера воссоединились на свадьбе коллеги из “Форсажа”

05.09.2022, 15:55, Разное
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В минувшие выходные звезда “Форсажа” Джордана Брюстер вышла замуж во второй раз. Торжество не смогли пропустить коллеги актрисы по культовой франшизе — Вин Дизель и рэпер Лудакрис, а также дочь легендарного Пола Уокера, 23-летняя Мидоу Уокер. Все втроем сфотографировались на фоне цветущего сада, где проходило торжество. Кстати, как утверждают источники, Дизель опоздал на мероприятие на целых 5 часов, так что, похоже, остальным героям снимка пришлось его дождаться. Мидоу и Лудакрис поделились кадром в социальных сетях, сопроводив фото трогательными подписями.

Семья, – написала Мидоу в посте.

Мой братишка улыбается с небес. Его дочь — это все, что нужно миру. Наследие живет, – отметил Лудакрис.

Вин Дизель, Мидоу Уокер, Лудакрис

Кстати, после вечеринки Джордана Брюстер и ее новоиспеченный супруг Мейсон Морфит отдали дань уважения Полу Уокеру и уехали домой на знаменитом синем Acura Integra. Именно на этом культовом авто катались Мия Торетто (Брюстер) и ее экранный муж Брайан О’Коннор (Уокер) в фильме “Форсаж”. 

Напомним, что Пол Уокер погиб в 2013 году в результате автомобильной катастрофы. Актер успел сняться в шестой части легендарного боевика, а уже в следующем эпизоде его образ воссоздали с помощью компьютерной графики и дублеров, которыми выступили его братья Калеб и Коди.

Джордана Брюстер с супругомПол Уокер


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