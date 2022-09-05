 

Мнение: Трасс – новый премьер-министр Британии

05.09.2022, 15:45, Разное
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Трасс назначили новым премьер-министром Британии. Никто особо и не сомневался. Закусивший удила истеблишмент двигает самых отмороженных и упоротых – тех, кто должен продолжать нести флаг войны против России.
Лично мне, Сунак представлялся более опасной кандидатурой, которая была заточена на стабилизацию ситуации в Британии и втягивание Индии в орбиту Запада. Трасс же банальный продолжатель политики Джонсона, которой придется получить все издержки за предстоящую зиму и у которой нет внятной программы, как этого избежать.

Курс Британии в отношении России очевидно не изменится.

Источник: Colonel Cassad


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