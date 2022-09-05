Мнение: Трасс – новый премьер-министр Британии

Трасс назначили новым премьер-министром Британии. Никто особо и не сомневался. Закусивший удила истеблишмент двигает самых отмороженных и упоротых – тех, кто должен продолжать нести флаг войны против России.

Лично мне, Сунак представлялся более опасной кандидатурой, которая была заточена на стабилизацию ситуации в Британии и втягивание Индии в орбиту Запада. Трасс же банальный продолжатель политики Джонсона, которой придется получить все издержки за предстоящую зиму и у которой нет внятной программы, как этого избежать.

Курс Британии в отношении России очевидно не изменится.

—