 

Мнение: О начале большой мировой охоты на Россию… Кому не поздоровится?

05.09.2022, 15:40, Разное
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Ожидаемо британская «девочка из МИДа» Лиз Трасс, путающаяся в истории, географии, политике и климатологии, а не лощёный выпускник Оксфорда и продукт лондонского Сити Риши Сунак была выбрана боссами тори, чтобы стать новым премьер-министром Великобритании. Собственно, это было понятно задолго до того, как сэр Грэм Брэди, глава консервативного «избиркома» огласил результаты финального раунда. Картинка с мероприятия говорит сама за себя.

Итак, это уже третья женщина в премьерском кресле Соединённого Королевства. Станет ли она подобием «железной леди»? Или пойдёт ещё дальше?

В любом случае Кремлю есть, чего опасаться. Уже в церемониальной речи Лиз Трасс обозначила приоритеты своей политики, внятно поблагодарив своего предшественника, Бориса Джонсона, за «бескомпромиссную борьбу с Владимиром Путиным». И она также пообещала «справиться с текущим энергокризисом» как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане. Что означает ещё более упорное противостояние с Москвой. Причём Лиз Трасс уже заявила, что у неё хватит решимости нажать на «красную кнопку».

И здесь уже всплывают другие аналогии. В первую очередь — «Бульдог Его Величества», сэр Уинстон Черчилль, который во всей тройке лидеров союзных держав был самым непримиримым врагом нацистской Германии, а после победы — #СССР.

История повторяется?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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