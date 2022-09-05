Она научит! – Личное мнение

А Ксюндель оказался не так прост, как казалось некоторым. Пока другие марафонщицы учат, как завести новые счастливые отношения, разведённая баба с бревна зазывает на курсы, как пережить развод.

Займи своё место, чтобы узнать!



Фото: Соцсети

20 лет Ксюндель давал советы на лобном месте. Да, говорит, я — сапожник без сапог, зато занималась отношениями других людей.

На своём курсе Ксюндель скажет, как вылезти из кровати, когда не хочется. Она пережила 2 болезненных развода и авторитетно научит, как выстроить отношения с бывшим мужем.

Слышишь, Курбан? У вас, оказывается, нормальные отношения бывших супругов!

С гордостью создавая продукт, Ксюндель получила пилюлю. Которая действует быстро, с вас — только только выбрать тариф.



Фото: Соцсети

Если вы несчастны, если брак оказался браком, Ксюндель уже спешит на помощь. Мало того, что бабе тошно, так ещё и денег дай.

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