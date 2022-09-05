Возле станции Москва-Товарная отреставрируют водонапорную башню XIX века

За последние 11 лет в Москве отреставрировали порядка двух тысяч объектов культурного наследия, а количество памятников, находящихся в плохом состоянии, значительно сократилась – до 4,5% от общего их числа. Эти объекты реставрируют за счет средств, выделенных из городского и федерального бюджетов или предоставленных частными инвесторами и меценатами.

Так, благодаря инвестору будет отремонтирована водонапорная башня XIX века, расположенная возле станции Москва-Товарная

Павелецкого направления железной дороги – в 1-м

Павелецком проезде.

Башня, предназначенная для снабжения водой рядом находящегося депо и подъезжающих паровозов, была построена в 1898 году. Это сооружение – полый цилиндр с фигурными окнами и узорчатой кладкой, в котором друг над другом установлены два металлических бака.

Башня стала объектом культурного наследия регионального значения в 2017 году. Сооружение находится в плохом состоянии, поскольку достаточно долгое время не использовалась по назначению. Необходимо провести множество работ для того, чтобы башня стала выглядеть значительно лучше.

Сначала инвестору предстоит разработать проект реставрации памятника по выданному заданию. Необходимо обследовать все особенности сооружения. Мосгорнаследие будет ожидать проектную документацию. После согласования можно начинать реставрацию объекта. Специалисты ведомства будут контролировать ход работ.

Башню отреставрируют по программе “1 рубль за 1 квадратный метр в год”, условия которой позволяют инвесторам арендовать исторические здания на 49 лет по ставке один рубль за один квадратный метр в год. Но льготная ставка начинает действовать лишь после того, как зданию вернут исторический облик. Провести реставрацию необходимо в течение пяти лет.

Кстати, за последние 10 лет в рамках этой программы на специальных торгах реализовано 34 исторических объекта Москвы, 20 из которых уже привели в порядок. Такая программа выгодна не только городу, но и инвесторам, поскольку предприниматели после завершения реставрации используют объекты на льготных условиях.