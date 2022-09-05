 

В проекте “Активный гражданин” запустили викторину о Северном речном вокзале

05.09.2022, 15:05, Разное
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Очередной этап большой викторины стартовал на сайте проекта “Активный гражданин”. Этапы, посвященные кинотеатру “Художественный”, необычным зданиям Москвы, находкам археологов, романтичным местам, прогулкам по городским улицам, гастрономическим символам, библиотекам и новым станциям метро, завершились. В них приняли участие свыше полумиллиона человек. Новая викторина – о Северном речном вокзале.

Участникам викторины нужно ответить на восемь вопросов, которые подготовили авторы проекта вместе со специалистами столичного департамента транспорта. Вопросы касаются истории Северного речного вокзала, построенного в 1937 году. Например, необходимо ответить: в форме какого теплохода спроектировано главное здание и какой диаметр имеет звезда его шпиля.

За один верный ответ участник получит пять баллов. Выигранные баллы можно обменять на призы и подарки на сайте. Среди призов – промокоды в супермаркеты, полезные сувениры с символикой проекта. Также можно пополнить транспортную карту “Тройка”, взять в аренду самокат или перевести баллы на благотворительность.

Напомним, проект “Активный гражданин” был запущен в 2014 году. К сегодняшнему дню его участниками являются свыше шести миллионов человек. Эти люди принимают решения о благоустройстве улиц, парков, дворов, о работе городских поликлиник, библиотек, центров госуслуг, выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. Развитием проекта занимаются столичный департамент информационных технологий города и ГКУ “Новые технологии управления”.

Северный речной вокзал был открыт после реконструкции в 2020 году. С того момента он стал привлекательным местом отдыха как для горожан, так и для гостей столицы. Здесь проходят различные мероприятия, проводят свадьбы. Отсюда можно отправиться в речные путешествия.

Весной от Северного речного вокзала начал ходить речной трамвай до Химок. Время в пути составляет 30 минут. Речной трамвай вмещает до 150 человек. Оплатить проезд можно картой “Тройка”, а в кассах на причале принимают банковские карты. Стоимость такой поездки – 150 рублей.


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