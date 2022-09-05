 

Камила Морроне танцует на дне рождения Кайи Гербер после расставания с Леонардо Ди Каприо

05.09.2022, 14:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В конце августа мировые СМИ сообщили расставании Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне. И хотя времени прошло совсем немного, кажется, оба уже пережили разрыв: на прошлой неделе актера заметили в компании 22-летней модели Марии Береговой, а сама Камилла весело проводит время с друзьями.

3 сентября дочери супермодели Синди Кроуфорд исполнился 21 год. По американским законам, только по достижении этого возраста разрешено ходить в бары, чем Кайя Гербер с удовольствием воспользовалась. Именинница пригласила друзей в ночной клуб Offsunset на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе — среди гостей были Билли Айлиш и ее брат Финнеас, Пэрис Джексон, Мэдисон Бир, старший брат Кайли Пресли Гербер и Камила Морроне. Последней девушка посвятила сторис, на которой они танцуют в черных соблазнительных нарядах. По Камиле и не скажешь, что от неё недавно ушёл главный актёр Голливуда.

День рождения прошел на ура: Кайя задула свечи на праздничном торте и гуляла в шумной компании до утра. А сегодня она опубликовала фотографию, на которой спит калачиком в кровати. Понимаем!

Кайя Гербер и Камила Морроне

Напомним, что о расставании Лео и модели Камилы Морроне, которая в июле отметила юбилей, стало известно в прошлый вторник. Об этом, со ссылкой на источник, близкий к актеру, одновременно сообщили издания People и The Sun. Разрыв пары стал большой неожиданностью, ведь ранее инсайдеры заявляли, что динамика в отношениях Лео и Камилы все же была: дело шло к помолвке, были даже разговоры о детях.

По слухам, Леонардо и Камила познакомились, когда девушке было еще 11 лет. Более 4-х лет назад между ними завязался роман, однако с тех пор они почти не появлялись вместе на светских мероприятиях. Бок о бок на публике их видели лишь однажды – на церемонии вручения премии “Оскар” в 2020 году они сидели на соседних местах в зрительном зале. Последний раз они вместе вышли в свет в прошлом году, появившись на трибуне во время матча в рамках US Open.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08.22 / Бабушка в купальнике вышла в люди – Личное мнение

27.12.21 / Мнение: Дудников получил 11 лет тюрьмы

25.01.22 / Данила Козловский о “Гарри Поттере”, работе с Филиппом Янковским и панике на съемочной площадке

14.12.21 / 2022 год уже совсем скоро. Все астрологические события, которые нас ждут

30.05.22 / Россиян могут освободить от уплаты налога при продаже жилья

24.08.21 / Монстера и не только: считается, что эти комнатные растения могут быть причиной одиночества

05.06.21 / Шильдик Kia Soul зарегистрирован в Индии.

30.06.22 / На Уралвагонзаводе выявлена группа айтишников-вредителей

17.05.21 / Понедельник с акциями: Илон Маск Илон Маск занимается криптовалютными рынками, а индийские стартапы собирают огромные раунды

14.10.21 / Скандалы: Полный дурдом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика