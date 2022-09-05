Камила Морроне танцует на дне рождения Кайи Гербер после расставания с Леонардо Ди Каприо

В конце августа мировые СМИ сообщили расставании Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне. И хотя времени прошло совсем немного, кажется, оба уже пережили разрыв: на прошлой неделе актера заметили в компании 22-летней модели Марии Береговой, а сама Камилла весело проводит время с друзьями.

3 сентября дочери супермодели Синди Кроуфорд исполнился 21 год. По американским законам, только по достижении этого возраста разрешено ходить в бары, чем Кайя Гербер с удовольствием воспользовалась. Именинница пригласила друзей в ночной клуб Offsunset на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе — среди гостей были Билли Айлиш и ее брат Финнеас, Пэрис Джексон, Мэдисон Бир, старший брат Кайли Пресли Гербер и Камила Морроне. Последней девушка посвятила сторис, на которой они танцуют в черных соблазнительных нарядах. По Камиле и не скажешь, что от неё недавно ушёл главный актёр Голливуда.

День рождения прошел на ура: Кайя задула свечи на праздничном торте и гуляла в шумной компании до утра. А сегодня она опубликовала фотографию, на которой спит калачиком в кровати. Понимаем!

Кайя Гербер и Камила Морроне

Напомним, что о расставании Лео и модели Камилы Морроне, которая в июле отметила юбилей, стало известно в прошлый вторник. Об этом, со ссылкой на источник, близкий к актеру, одновременно сообщили издания People и The Sun. Разрыв пары стал большой неожиданностью, ведь ранее инсайдеры заявляли, что динамика в отношениях Лео и Камилы все же была: дело шло к помолвке, были даже разговоры о детях.

По слухам, Леонардо и Камила познакомились, когда девушке было еще 11 лет. Более 4-х лет назад между ними завязался роман, однако с тех пор они почти не появлялись вместе на светских мероприятиях. Бок о бок на публике их видели лишь однажды – на церемонии вручения премии “Оскар” в 2020 году они сидели на соседних местах в зрительном зале. Последний раз они вместе вышли в свет в прошлом году, появившись на трибуне во время матча в рамках US Open.