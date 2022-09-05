 

Гвинет Пэлтроу опубликовала редкий снимок с обоими детьми

05.09.2022, 14:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне 49-летняя актриса и велнес-эксперт обрадовала поклонников новыми семейными снимками. В своем блоге Пэлтроу поделилась серией фото, среди которых оказались не только карточки с супругом Брэдом Фэлчаком и матерью Блайт Дэннер, но и редкая фотография кинозвезды с обоими детьми — 18-летней Эппл и 16-летним Моисеем — от предыдущего брака с фронтменом Coldplay Крисом Мартином. 

Лето 2022 года, ты безжалостно пролетело. Восторг, приключения, переходный период, радость и горе — все это было, – написала Пэлтроу в посте. 

Гвинет с супругомМать Гвинет

Отметим, что пару недель назад Эппл, которая этим летом отметила совершеннолетие и окончила школу, закатила в поместье матери шумную вечеринку, чем изрядно разозлила соседей — те вызвали полицию, а заодно и представителей местного департамента, дающих разрешение на проведение масштабных мероприятий в этом районе. 

Гвинет Пэлтроу и 45-летний музыкант Крис Мартин, являющийся родным отцом Эппл и Моисея, были женаты с 2003 по 2016 год, но, по словам инсайдеров, рассталась еще в 2013-м. Годом позже актриса познакомилась с 51-летним соавтором сериала “Хор” Брэдом Фэлчаком. Влюбленные поженились в 2018 году.  

Напомним, что более десяти лет назад Гвинет Пэлтроу перестала сниматься в кино и посвятила себя порталу о здоровом образе жизни Goop. Звезда выпускает необычные продукты, например, люксовые подгузники из шерсти альпаки и янтаря, свечи с собственным интимным ароматом, спреи от энергетических вампиров, нефритовые камни для повышения сексуальной энергии, БДСМ-белье, портативное биде и бумагу для самокруток с золотым напылением. В начале июля Пэлтроу объявила о запуске собственной линии одежды и предстала в рекламной кампании топлес. 

Гвинет с подругами


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.21 / Мнение: Российско-китайский патруль

09.08.22 / Мнение: Что произошло в Крыму?

16.07.20 / Звезде “Великолепного века” Озану Гювену грозит 13 лет тюрьмы

17.08.22 / Guardian – гостей британского правительства будут проверять по соцсетям

20.09.20 / Прокуратура завела свыше 200 дел на россиян, собирающих деньги на карточки в Twitter

25.12.21 / Российские наемники в Мали: теперь — официально

09.11.20 / В Японии обнаружили «осу-годзиллу», способную плавать под водой

18.10.20 / Дело о денверском «Человеке-пауке»

19.01.22 / Мама Наташи Королевой снялась в смелой фотосессии: “Передай привет своим хейтерам”

29.01.22 / Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Пекине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика