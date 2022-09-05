Гвинет Пэлтроу опубликовала редкий снимок с обоими детьми

Накануне 49-летняя актриса и велнес-эксперт обрадовала поклонников новыми семейными снимками. В своем блоге Пэлтроу поделилась серией фото, среди которых оказались не только карточки с супругом Брэдом Фэлчаком и матерью Блайт Дэннер, но и редкая фотография кинозвезды с обоими детьми — 18-летней Эппл и 16-летним Моисеем — от предыдущего брака с фронтменом Coldplay Крисом Мартином.

Лето 2022 года, ты безжалостно пролетело. Восторг, приключения, переходный период, радость и горе — все это было, – написала Пэлтроу в посте.

Гвинет с супругом Мать Гвинет

Отметим, что пару недель назад Эппл, которая этим летом отметила совершеннолетие и окончила школу, закатила в поместье матери шумную вечеринку, чем изрядно разозлила соседей — те вызвали полицию, а заодно и представителей местного департамента, дающих разрешение на проведение масштабных мероприятий в этом районе.

Гвинет Пэлтроу и 45-летний музыкант Крис Мартин, являющийся родным отцом Эппл и Моисея, были женаты с 2003 по 2016 год, но, по словам инсайдеров, рассталась еще в 2013-м. Годом позже актриса познакомилась с 51-летним соавтором сериала “Хор” Брэдом Фэлчаком. Влюбленные поженились в 2018 году.

Напомним, что более десяти лет назад Гвинет Пэлтроу перестала сниматься в кино и посвятила себя порталу о здоровом образе жизни Goop. Звезда выпускает необычные продукты, например, люксовые подгузники из шерсти альпаки и янтаря, свечи с собственным интимным ароматом, спреи от энергетических вампиров, нефритовые камни для повышения сексуальной энергии, БДСМ-белье, портативное биде и бумагу для самокруток с золотым напылением. В начале июля Пэлтроу объявила о запуске собственной линии одежды и предстала в рекламной кампании топлес.

Гвинет с подругами