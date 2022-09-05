Мнение: “Следствие подбирается к Чубайсу”

"Следствие подбирается к Чубайсу"

Басманный райсуд Москвы санкционировал арест бывшего подчиненного экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса — инвестиционного директора госкорпорации Наиля Губаева. В последнее время он являлся гендиректором ООО «НеоТек» — стопроцентной «дочки» учрежденного «Роснано» АО «ЭЛВИС-НеоТек». Следствие вменяет Наилю Губаеву мошенничество в особо крупном размере.

С ходатайством об аресте задержанного накануне в Москве Наиля Губаева в Басманный райсуд обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР). Заключить фигуранта под стражу он попросил в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Аргументы представитель СКР привел стандартные — оставаясь на свободе, Наиль Губаев может скрыться, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей. Доводы защиты подозреваемого, утверждавшей, что ничего подобного их клиент делать не намерен и просившей применить к нему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, судью Евгению Николаеву не убедили — как минимум до 1 ноября фигурант проведет в СИЗО.

По некоторым данным, уголовное преследование Наиля Губаева связано с махинациями, которые он мог совершать в должности инвестиционного директора «Роснано», где курировал деятельность созданной в 2011 году «дочки» госкорпорации — АО «ЭЛВИС-НеоТек».

На сайте компании говорится, что она занимается разработкой и производством высокотехнологичных систем безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео- и тепловизионного наблюдения. На эти цели из бюджета выделялись миллиарды рублей.

Между тем следствие полагает, что стоимость многих проектов сильно завышалась за счет включения в научно-исследовательские и производственные цепочки фирм-посредников, многие из которых были фиктивными и никаких работ в интересах «Роснано» не производили. Одним из выгодоприобретателей от такого посредничества, по версии следствия, оказался Наиль Губаев, бывший подчиненный экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сейчас проживающего за границей. Свою должность он покинул в июне прошлого года вслед за шефом. Однако в отличие от перебравшегося за границу господина Чубайса его бывший подчиненный остался в системе «Роснано», возглавив уже «дочку» «ЭЛВИС-НеоТек» — ООО «НеоТек».

Комментировать инкриминируемое Наилю Губаеву деяние его защита не стала. «Могу лишь сказать, что вину он не признает»,— заявил один из адвокатов.

https://www.kommersant.ru/doc/5546230 – цинк

Жаль только, что следствие подбирается к Чубайсу уже после того, как фигурант сбежал за границу, не собираясь оттуда возвращаться.

Никто ведь и не догадывался, что в окружении персонажа, который поставил "Роснано" на грань банкротства, могло процветать воровство…

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