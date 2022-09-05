 

Мнение: Годовщина

05.09.2022, 14:08, Разное
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Между прочим, 5 сентября – это годовщина Портсмутского мира, когда царская Россия была вынуждена зафиксировать свое поражение в русско-японской войне.

Началась она, как известно, с залихватских настроений: ну щас мы этим косорылым обезьянам накидаем! Закончилось всё потерей Порт-Артура и половины Сахалина. И так, по мелочи. Ну, и революцией 1905 года, но это уже несколько иная история, конечно.

Царь Николай был, конечно, не самый выдающийся правитель России, что и подтвердил итогами своего правления. Но даже он отдавал себе отчет в том, что бить с разбегу головой в бетон – не самое умное занятие. Нынешние кремлевские напрочь лишены этих сомнений: не получилось с первого раза? Отойдем на пару шагов назад и возьмем больший разбег.

Источник: Эль Мюрид


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