Мнение: Бодрый Байден, закон Годвина и цензура соцсетей в США

1. Похоже, нынешняя геронтократия в США ещё только начинает разгон. Американская медицина высших достижений сейчас работает гораздо лучше, чем в СССР во времена Леонида Ильича. Поэтому старина Байден собрался выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Подготовка уже началась (ссылка):



Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года, следует из опубликованного во вторник документа на сайте избиркома.

Согласно приведенной форме, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.

Напомню: сейчас Байдену 79 лет, а к моменту выборов 2024 года будет уже почти 82 года. Если выборы опять удастся сфальсифицировать, украв победу у более молодого Дональда Трампа, править Джо Байден будет до 86.

2. Градус риторики в США накаляется. Обе правящие партии обвиняют друг друга в фашизме (ссылка):

Президент США Джо Байден на предвыборном митинге раскритиковал политику Республиканской партии страны, назвав ее «полуфашизмом». Его слова приводит Associated Press.

Выступая 25 августа в средней школе в штате Мэриленд, Байден призвал американцев голосовать за демократов на выборах в конгресс, «чтобы снова спасти демократию». «Вы должны выбрать, будем ли мы страной, которая движется вперед, или страной, которая движется назад?» — добавил президент.

Он также раскритиковал часть идеологии республиканцев, основанную на идеях экс-президента Дональда Трампа, высказанных в рамках его кампании Make America Great Again (MAGA). «То, что мы видим сейчас, — это либо начало, либо похоронный марш экстремальной философии MAGA. Она похожа на полуфашизм», — заявил Байден. Он пояснил, что уважает консервативных республиканцев, но не уважает республиканцев, придерживающихся идей Трампа.

Республиканцы ответили Байдену взаимностью (ссылка):



Президент США Джо Байден и Демократическая партия превращаются в «хрестоматийных фашистов». Такое мнение выразил обозреватель издания The Washington Times Тим Константин (Tim Constantine).

Он обратил внимание на то, что глава Белого дома обвиняют Республиканскую партию в том, что те являются фашистами. Однако, считает публицист, ирония заключается в том, что именно действующая американская администрация демонстрирует «хрестоматийные фашистские тенденции».

Как утверждается в статье, это выражается в том, что демократы распространяют дезинформацию, подавляют критиков, а также пытаются переделать под себя правила игры. В частности, демократическая партия предложила увеличить число судей Верховного суда и начать самим назначать их, напомнил Тим Константин. Кроме того, в первый день своего президентства Байден отменил строительство трубопровода из Канады Keystone XL, что спровоцировало скачок цен на топливо и негативно отразилось на рыночной экономике, добавил он.

Сложно сказать, насколько демократы и республиканцы правы в своих взаимных обвинениях. Если правы и те, и другие, то получается, что обе правящие партии – «хрестоматийные фашисты» и «полуфашисты» соответственно.

3. Жёсткая политическая цензура – характерный признак тоталитарного государства (ссылка):

Администрация президента США Джо Байдена занималась регулярной цензурой социальных сетей в консультациях с руководством онлайн-платформ. Это следует из переписки и совместного заявления генеральных прокуроров Луизианы и Миссури Джеффа Лэндри и Эрика Шмитта, сообщает РИА Новости.

Расследование выявило обширное «предприятие по цензуре», куда входит множество федеральных агентств. Так, 45 федеральных чиновников уличили в общении с платформами социальных медиа о «неверной информации» и «цензуре», в том числе с Meta (запрещенная в России экстремистская организация) и Twitter.

В заявлении генпрокуроров говорится, что с руководством онлайн-платформ регулярно взаимодействовали Белый дом, ФБР, ряд министерств и ведомства, бюро переписи населения, а также избирком и другие государственные структуры США.

При этом прокуроры отмечают, что американский Минюст отказался предоставить полный объем информации об этом взаимодействии. Прокуроры потребовали предоставить эти данные через суд.