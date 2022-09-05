 

Потратить баллы программы “Миллион призов” за онлайн-голосование 9-11 сентября можно в Мариинке

05.09.2022, 13:41, Разное
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Возможность побывать в Мариинском театре предоставляет один из партнеров акции – агрегатор Zapomni, сообщил руководитель ГКУ “Новые технологии управления” Александр Пищелко.

Необходимо обменять выигранные баллы на сайте ag-vmeste.ru и выбрать агрегатор среди списка партнеров. Промокод можно использовать при покупке сертификата на посещение Мариинского театра, сказал Пищелко в беседе с ТАСС.

В 2022 году партнерами акции “Миллион призов” стали 40 музеев и театров. Среди них – музей-усадьба “Кусково”, музей-панорама “Бородинская битва”, Музей истории ГУЛАГа, Московский театр на Таганке, Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова и другие культурные площадки.

Акция “Миллион призов” пройдет для участников дистанционного голосования на выборах муниципальных депутатов Москвы. Разыграют 600 тысяч призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

Розыгрыши призов пройдут три дня – 10, 11 и 12 сентября. Для участия необходимо проголосовать онлайн в день выборов муниципальных депутатов до 20:00 накануне каждого розыгрыша.

Напомним, что москвичи с 9 по 11 сентября будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.


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