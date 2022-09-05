ВАК аннулирует свыше тысячи диссертаций по политологии из-за плагиата книги Mein Kampf

Более полутора тысяч кандидатов и докторов политологических наук могут лишиться своих степеней из-за обнаруженного в их работах плагиата запрещённой на территории РФ книге Адольфа Гитлера «Моя борьба» (нем. Mein Kampf).

Выяснилось, что из-за внесения в список экстремистских материалов этой работы не было в базе «Антиплагиата».

Соискатели учёных степеней нашли уязвимость в системе проверки работ и использовали её для увеличения объёма своих трудов, пояснили в Высшей аттестационной комиссии. После проведённой внутренней проверки выяснилось, что за последние 5 лет более полутора тысяч диссертаций содержит фрагменты текста книги нацистского диктатора, которые в отдельных случаях составляют до 70% от общего объёма работы. Члены учёных советов, не знакомые с книгой Гитлера, не могли опознать плагиат во время защиты, а автоматическая система «Антиплагиат» просто не имела этого текста в своей базе.

В ближайшее время ВАК пообещала новые отзывы дипломов: в частности, выяснилось, что в работах историков массово используются фрагменты книги иностранного агента Евгения Понасенкова «Первая научная история войны 1812 года», которая также внесена в список экстремистских материалов и запрещена к распространению и чтению на территории страны.

– Я сам присутствовал на двух или трёх таких защитах, – рассказывает академик РАН Виктор Петрушевский. – Тон некоторых выводов, которые приводили кандидаты, казался смутно знакомым, но я поискал в интернете, поискал в библиотеке, и нигде таких высказываний не нашёл. Тогда казалось, что это были оригинальные мысли самих авторов по поводу евреев и цыган, но как мы теперь знаем, они просто украли эти идеи у других мыслителей. Конечно, таким людям степень давать нельзя, пусть в армию идут служить ефрейторами.

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