 

ВАК аннулирует свыше тысячи диссертаций по политологии из-за плагиата книги Mein Kampf

05.09.2022, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Более полутора тысяч кандидатов и докторов политологических наук могут лишиться своих степеней из-за обнаруженного в их работах плагиата запрещённой на территории РФ книге Адольфа Гитлера «Моя борьба» (нем. Mein Kampf).

Выяснилось, что из-за внесения в список экстремистских материалов этой работы не было в базе «Антиплагиата».

Соискатели учёных степеней нашли уязвимость в системе проверки работ и использовали её для увеличения объёма своих трудов, пояснили в Высшей аттестационной комиссии. После проведённой внутренней проверки выяснилось, что за последние 5 лет более полутора тысяч диссертаций содержит фрагменты текста книги нацистского диктатора, которые в отдельных случаях составляют до 70% от общего объёма работы. Члены учёных советов, не знакомые с книгой Гитлера, не могли опознать плагиат во время защиты, а автоматическая система «Антиплагиат» просто не имела этого текста в своей базе.

В ближайшее время ВАК пообещала новые отзывы дипломов: в частности, выяснилось, что в работах историков массово используются фрагменты книги иностранного агента Евгения Понасенкова «Первая научная история войны 1812 года», которая также внесена в список экстремистских материалов и запрещена к распространению и чтению на территории страны.

– Я сам присутствовал на двух или трёх таких защитах, – рассказывает академик РАН Виктор Петрушевский. – Тон некоторых выводов, которые приводили кандидаты, казался смутно знакомым, но я поискал в интернете, поискал в библиотеке, и нигде таких высказываний не нашёл. Тогда казалось, что это были оригинальные мысли самих авторов по поводу евреев и цыган, но как мы теперь знаем, они просто украли эти идеи у других мыслителей. Конечно, таким людям степень давать нельзя, пусть в армию идут служить ефрейторами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03.22 / Павел Табаков: 10 коротких вопросов

17.12.21 / В России выявили 27 743 случаев коронавируса

16.09.21 / “В жизни надо все успеть, а времени не хватает”: Анна Нетребко о жизни и работе

27.08.21 / Подводка глаз – тренд этого года: варианты, которые можно легко сделать самой

22.12.21 / Похабные снимки, свадьба с чернокожим и проколотые соски напоказ: в кого превратилась дочь Урганта

18.04.22 / Уровень безработицы в Москве в апреле составил менее половины процента

19.10.21 / Одежда – это далеко не все, что создает образ: как кардинально изменить свой стиль (советы профи)

14.03.22 / BAFTA 2022: Эмма Уотсон, Леди Гага, Леа Сейду, Наоми Кэмпбелл и другие гости церемонии

01.12.21 / Лучшие образы с модной премии Fashion Award. Выбираем макияж

26.03.22 / Что такое “фейковые” новости, и как их распознать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика