Брендан Фрейзер расплакался после премьеры фильма “Кит” в Венеции

Брендан Фрейзер не смог сдержать слез во время шестиминутных оваций на премьере фильма Даррена Аронофски “Кит” в Венеции. Актер сыграл в картине главную роль. Критики говорят, Фрейзер в фильме оказался настолько хорош, что, скорее всего, будет номинирован на “Оскар”.

На видео, попавших в сеть, видно, что Фрейзер сначала сидит в шоке от столь бурных аплодисментов, потом поднимается, чтобы обнять режиссера, и затем кланяется залу.

Даррен Аронофски и Брендан Фрейзер

Это первая большая роль Фрейзера почти за 10 лет после выхода в 2013 году его боевика “Прорыв”. В драме “Кит” Фрейзер сыграл роль 300-килограммового мужчины, который пытается найти общий язык со своей 17-летней дочерью, чью роль исполнила Сэди Синк (“Очень странные дела”). Как оказалось, во время съемок Фрейзер носил специальный костюм, который увеличивал массу его тела, и проводил в кресле гримера по шесть часов ради перевоплощения. Ранее многие думали, что актер специально поправился для роли, но, видя его фото со вчерашней премьеры, становится понятно, что Брендан не стал мучить свой организм.

Последние годы актера преследовали лишь скандалы: в 2018 году Фрейзер утверждал, что подвергся сексуальному насилию со стороны продюсера Филиппа Берка, президента голливудской ассоциации иностранной прессы, на обеде летом 2003 года, когда Берк схватил его за ягодицу и коснулся промежности. Этот инцидент, развод с супругой и смерть матери привели к возникновению у Фрейзера депрессии, которая в сочетании с проблемами со здоровьем (в том числе, с набором веса) и негативной реакцией публики после обвинения Берка, по его мнению, привела к неудаче в карьере. С эти же годы у актера начались серьезные проблемы с алкоголем.

В широкий прокат “Кит” выйдет 9 декабря этого года.