 

Звезда “Форсажа” Джордана Брюстер вышла замуж во второй раз

05.09.2022, 13:10, Разное
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В минувшие выходные 42-летняя Джордана Брюстер вышла замуж за своего избранника Мейсона Морфита через год после объявления о помолвке и развода с бывшим супругом. Пышная церемония состоялась в Санта-Барбаре, штат Калифорния, и собрала десятки звездных гостей. По словам инсайдеров, на мероприятии присутствовал и бессменный коллега Джорданы по “Форсажу” Вин Дизель, который опоздал на церемонию аж на 5 часов. 

Брюстер выбрала роскошное подвенечное платье с открытыми плечами, кружевным корсетом и атласным шлейфом “рыбий хвост” от Carolina Herrera, а дополнила свадебный образ элегантными бриллиантовыми украшениями, длинной полупрозрачной фатой с изящной вышивкой и букетом белых роз. 

По окончании официальной части новоиспеченные супруги удалились на знаменитом синем автомобиле Acura Integra. Фанаты франшизы “Форсаж” наверняка помнят, что именно на этом культовом спорт-каре катались персонаж Брюстер Мия Торетто и ее экранный муж Брайан О’Коннор, которого сыграл покойный Пол Уокер. 

Отношениям Брюстер и Морфита уже как минимум два года. О помолвке пары стало известно в сентябре 2021-го. Примерно тогда же актриса окончательно развелась со своим первым мужем, продюсером Эндрю Формом, который, кстати, этим летом тоже женился вновь — на звезде “Белого лотоса” Александре Даддарио.  

Брюстер и Форм прожили вместе с 14 лет, у них двое общих сыновей – 8-летний Джулиан и 6-летний Роуэн. 


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