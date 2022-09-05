Мнение: Зёрна сомнений «Дела Магомедовых»

В Мещанском районном суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, его старшего брата, экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова, и еще четырех фигурантов, которые обвиняются в целой серии преступлений, самое тяжкое из которых – организация преступного сообщества и участие в этом ОПС.

Несколько заседаний прошли в закрытом режиме, в здании Мосгорсуда. В связи с необходимостью допроса секретных свидетелей. Просочилась информация, что секретные свидетели были привлечены для доказательства виновности обвиняемых в эпизоде, связанном с деятельностью «Объединенной зерновой компании».

По версии следствия «Объединенная зерновая компания» – это структурное подразделение Организованного преступного сообщества, специально созданное для хищения 20 миллионов долларов.

Это обвинение плохо стыкуется с тем, что «Объединенная зерновая компания» была создана еще 21 марта 2007 года. И создана государством. Для обеспечения «реализации экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке» и «осуществления мер государственного регулирования зернового рынка».

Это цитата из президентского указа о преобразовании «Федерального агентства по регулированию продовольственного рынка» при Министерстве сельского хозяйства России в компанию ОЗК.

В конце 2011 года была проведена дополнительная эмиссия акций компании. У государства остались 50% плюс 1 акция, остальные акции приобрела группа СУММА.

Но в Мещанском суде обвинение пытается доказать, что ОЗК было создано именно для совершения тяжких преступлений.

Эдак можно договориться, что это государство специально создало ОЗК для совершения тяжких преступлений.

Между тем «Объединенная зерновая компания» продолжает работать. Но у нее сегодня совершенно другие учредители.

В августе стало известно, что Минсельхоз продвигает идею создания на базе ОЗК экономического монстра, которая может взять под контроль весь российский экспорт агропродукции.

Но «Объединенная зерновая компания» по версии обвинения братьев Магомедовых – это структурное подразделение организованного преступного сообщества. Почему это преступное сообщество не прекратило свое существование после ареста братьев Магомедовых? Почему государство остается в учредителях этого предприятия, которое обвинение пытается представить предприятием, специально созданным для совершения тяжких преступлений?

У меня нет ответов на эти вопросы.

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