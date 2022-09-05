 

Да что с тобой?! – Личное мнение

05.09.2022, 12:55, Разное
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На днях Влад Топалов показался на страницах запрещённой и экстремистской социальной сети.

Казалось бы, чего вообще в этом может быть интересного, когда давно не исполняющий исполнитель публикует свою фотографию? Но я напомню, что Владику всего 36 лет:


Фото: Соцсети

Не верите? Пережив совместные роды с женой, исполнитель выглядит дедушкой.

Так можно выглядеть, когда ты глубоко несчастен. Когда хронически устал. Или когда нет в твоей жизни чего-то, что греет тебя, даёт силы.

Нет, ну я не считаю, что жена Влада Регина — большое счастье. И как на мой взгляд, это она им руководит, но направляет, к сожалению, не туда.

Сам Топалов, находясь внутри отношений, может и не понимать, как несчастен. Так оно и бывает обычно — вроде, всё же нормально, живём как-то, как все.

Но ведь все не выглядят в 36, как Топалов, верно? Влад должен посмотреть же на себя и свою жизнь внимательно.

И сделать выводы, разобравшись в том, что делает его таким несчастным.

А вы можете объективно оценить, насколько счастливы или несчастливы вы? Давайте, попробуйте — это полезно вам.

Источник: Лена Миро


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