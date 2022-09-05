 

Мнение: Ограничения

05.09.2022, 12:45, Разное
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Россия приступит к своему плану по отказу от поставок нефти в те страны, которые поддержат ограничение стоимости этого топлива из РФ, после того как эти меры будут введены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Катастрофа – это когда нет не просто хороших решений, а нет решений вообще. Что бы ты ни делал, ситуация только усугубляется.

История с ограничениями цен на российскую нефть – идеальный пример. Согласиться с санкциями означает, что в любой момент максимальная цена может быть пересмотрена в сторону дальнейшего уменьшения, причем Кремль здесь ничего сделать не сможет. Пойти в конфронтацию – потерять огромный кусок рынка с очень большой перспективой терять его и далее, так как «семерка», без сомнения, будет включать вторичные санкции, пугая тех, кто рискнет покупать российскую нефть на прежних условиях.

Какой бы ответ ни был выбран – он однозначно будет плохим. Проблема в том, что для поиска и принятия хорошего решения нужно выйти из текущей катастрофы, то есть – кардинально изменить экономическую модель с целью прекратить зависимость от торговли сырьем. Невозможно уйти от проблем, оставаясь в рамках тех же условий, которые эти проблемы и породили.

А теперь вопрос: способны ли кремлевские, во-первых, на такое умственное усилие и, во-вторых, могут ли они кардинально изменить экономику, которая была создана только с одной целью – дать им возможность разворовывать страну?

Вопросы, понятно, риторические, так как ответ на них уже известен заранее.

Источник: Эль Мюрид


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