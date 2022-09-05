Пресс-секретарь Путина: «Северный поток» не заработает до снятия антироссийских санкций

Пресс-секретарь президента России и зампред Администрации президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возобновлении поставок газа по трубопроводу «Северный поток» связан со снятием антироссийских санкций.

Именно они, по словам чиновника, не позволяют российской стороне должным образом обслуживать газовые турбины, необходимые для поставок газа в Европу.

– Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует, — утверждает чиновник.

Песков уверяет, что у «Газпрома» остался всего лишь один агрегат, который «дает сбои, ломается, что и приводит к остановке прокачки». Пресс-секретарь президента России настаивает, что западные ограничения «вносят абсолютную сумятицу, юридическую, практическую, в то, что связано с техобслуживанием всех узлов и агрегатов» газопровода «Северный поток». Он также выразил надежду, что единственную газовую турбину, которая использовалась для прокачки газа до текущего момента, удастся привести в порядок и вернуть к работе.

– Санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать эти юридические гарантии и так далее, именно эти санкции, которые ввели западные государства, довели ситуацию до того, что мы видим сейчас, — заявляет чиновник.

Европейская сторона уверена, что «Газпром» и российские власти намеренно используют надуманные предлоги о технических проблемах газопровода, чтобы не поставлять газ в Европу и использовать экспорт газа в качестве инструмента давления на ЕС из-за поддержки Украины. Более того, немецкая компания Siemens, которой принадлежат газовые турбины для газопровода, неоднократно заявляла, что российская сторона намеренно отказывается от приемки турбины под различными юридическими предлогами.

«Газпром» остановил работу газопровода «Северный поток» 31 августа. Изначально предполагалось, что трубопровод возобновит работу 3 сентября, однако российская сторона позднее заявила, что вынуждена прекратить прокачку на неопределенный срок.