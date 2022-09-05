Мнение: За дружбу с США надо платить

Переход в торговле с долларов на рубли и юани идёт медленно. Казалось бы, США обрушились на нас ещё в феврале, полгода назад, а юань обогнал доллар по объёму торгов на Московской бирже только в августе, пару недель назад (ссылка).

Читатель пишет с большим скепсисом (ссылка):

…более 25 лет занимаюсь внешней торговлей, я реальный самостоятельный импортер. За эти годы были контракты с огромным количеством контрагентов со всего мира. В последние 10 лет основные партнёры — Евросоюз и Китай.

С Китаем был контракт в долларах и евро на протяжении 10 лет. С началом спецоперации мы поступили умно (как нам казалось) — сразу перешли на юани, чтобы уйти от SWIFT и от долларов с евро. Наш банк провёл платёж в адрес Банка Китая за одни сутки. И тут внезапно китайцы наши деньги заблокировали.

У нашего контрагента запросили огромное количество документов. Вопросы были следующие — почему всё время платили в евро и долларах, а сейчас в юанях, что это за товар, куда идёт? В Россию? Ай-ай, как страшно…

Кстати, это была продукция Хуавэй, и мы были первыми, кто официально поставил это оборудование в Россию по параллельному импорту (это было еще в июне). Так вот, деньги висели месяц, мы попали на досмотр в Китае, на проверки в Москве на таможне. Нам задали кучу вопросов по сертификации, и даже при оформлении декларации на российской таможне у нас возникли сложности с декларацией таможенной стоимости, так как платили мы в юанях, а все таможенные платежи в России привязаны к доллару.

Так что в теории переходить на юани очень круто, но на практике полная ерунда. Китайцы хотят усидеть на двух стульях. В последние три месяца китайские банки очень осторожно относятся к деньгам из России. Их внешняя политика сильно отличается от нашей — подумали, шаг вперед, два шага назад. Именно этим обусловлены последние шаги по Тайваню.

И действительно, если на уровне государства мы с Западом принципиальные враги, то уже на уровне корпораций картина совершенно иная. Политики, чиновники и бизнесмены по-прежнему пользуются долларами, по-прежнему имеют собственность в Евросоюзе и США, всё ещё воротят рыло от рублей с юанями и, вообще, действуют так, будто всё происходящее их не касается. Поэтому, когда Василий Пупкин и Чжан Сань заключают контракт, журналисты совершенно напрасно пишут «Россия продала Китаю» или «Китай построил в России». Речь идёт про конкретных персон, каждая из которых руководствуется в первую очередь собственными предрассудками и интересами.

Как верно заметил читатель в процитированной реплике, платить долларами в Китай было до последнего момента проще. А раз так, то условный Василий Пупкин и хочет по умолчанию платить долларами, даже если он три раза патриот и сделал себе на груди татуировку со словом «Россия». Потому что никто не любит напрягаться — особенно в условиях, когда тебе надо делать работу, выполнять план и отвечать по своим обязательствам. Отправить фуру консервов в Мариуполь — да, пожалуйста, вот поручим отделу логистики, там ребята организуют. Сменить в контракте доллары на юани? Да вы что?! Мы полгода согласовывали, у нас всё на доллары там завязано уже, зачем нам нужна эта головная боль?

Василий Пупкин начнёт, кряхтя и матерясь, переходить на юани только тогда, когда Виталий Лупкин, его хороший знакомый, потеряет кучу денег на сгоревшем долларовом счёте. Или даже не начнёт, ибо на чужих ошибках люди учатся плохо, а продолжит с опаской гонять доллары туда-сюда, пока ему самому не зажмут хвост очередной закрывающейся дверью.

В Китае ситуация аналогичная. Местный Чжан Сань в гробу видел не только нашу проблему с Украиной, но и Тайваньский вопрос, и вообще всю геополитику вместе взятую. У него дочка учится в университете Торонто, и сам он тоже через 10 лет собирается выйти на пенсию, чтобы переехать в Канаду на ПМЖ. Безо всякой фронды к Компартии Китая — просто потому, что по инерции считает Запад богатым и благоустроенным местом, куда как более цивилизованным, чем его родной Ланьчжоу. Вся западная финансовая инфраструктура для него надёжна и привычна, так что, когда русский партнёр предлагает перейти с долларов на юани, Чжан Сань воспринимает это с настороженным недоумением — вот как если бы случайный пассажир в вагоне метро внезапно предложил ему сделать расслабляющий массаж. Зачем что-то мудрить с юанями, если есть старые добрые доллары? Говорите, Нэнси Пелоси летала на Тайвань? Да пусть её на Тайване хоть в президенты выберут, хоть на костре сожгут, мне плевать. Не грузите мне голову, мне надо в этом году ещё три контейнера видеокамер продать.

Кстати, именно этим объясняются многочисленные новости в духе «китайская компания N из страха перед санкциями США отказалась от сотрудничества с Россией». Союз России и Китая весьма прочен — мы дополняем друг друга экономически, мы симпатичны друг другу на уровне народов, у нас есть опасный общий враг. Однако в каждой корпорации решение принимает условный Чжан Сань со своими коллегами, и вот этот конкретный Чжан Сань, руководствуясь интересами бизнеса, часто выбирает одно из двух решений:

— прекратить работу с Россией, от греха подальше;

— продолжить работу с Россией, но на всякий случай громко заявить журналистам, что работа с Россией прекращена.

Государству и обществу в целом такая позиция неприятна. Василий Пупкин и Чжан Сань вызывают у нас справедливое осуждение. Однако шизопатриоты почему-то предъявляют претензии не себе, не своим родственникам и друзьям, которые тратят деньги на турпоездки в Европу и на товары с иностранными названиями, а нашему государству. Которое, как они полагают, должно жестоко наказывать каждого политика, чиновника и бизнесмена, не проявляющего должный уровень экономического патриотизма.

Претензии несправедливы. Государство пытается, как может, отказываться от долларов и переходить на рубли, пытается отлучать от бюджетов западную лакей-интеллигенцию, которую мы по инерции называем «нашей». Да, работа идёт медленно, но проблема отнюдь не в президенте и даже не в Госдуме. Проблема в огромном количестве простых и не очень простых людей, которые живут, как им удобнее, и которые не собираются кардинально менять свою жизнь, чёрным маркером вычёркивая из неё всё, что связано с Америкой. Ну, серьёзно, ваш телефон наверняка работает или под Андроид или под АйОС. Обе системы принадлежат американцам, хоть и разрабатывались при деятельном участии программистов с фамилиями на -ов и -ко. И что теперь, мы с вами должны разбить наши смартфоны об асфальт? Извините, нет. Так дела не делаются, бездумный отказ от всего американского нанесёт больше вреда, чем пользы.

В последние 30 лет мы с вами выучили очень важный урок: за дружбу с США надо платить. Аналогичным образом надо платить за дружбу с алкоголем, сладкими булочками и игровыми автоматами — платить деньгами и здоровьем. Спасибо просчётам американцев, которые они допустили в прокси-войне, сейчас мы стремительно движемся к избавлению от этой токсичной зависимости — импортозамещение идёт, рубль вытесняет доллар, открытые пособники США эмигрируют или уходят со сцены.

Процесс болезненный, но, положа руку на сердце, мы очень дёшево отделались. Посмотрите, к примеру, на Украину, которая зашла в своей дружбе с США гораздо дальше нас. Она уже заплатила за эту дружбу потерей территорий и разрушением экономики, при этом её старший друг выставляет всё новые и новые счета, так что Украина продолжает платить и платить. Только представьте, как пошла бы история, если бы украинские олигархи не встали в 2014 году на колени перед послом США. Крым и Донбасс были бы сейчас украинскими, никакой стрельбы с мобилизацией на территории Украины не было бы, доллар стоил бы 8 гривен, а коммуналка была бы настолько дешёвой, что её даже не обсуждали бы в новостях…

На этом фоне россиянам грех жаловаться: наш развод с США идёт настолько комфортно, что лучше навряд ли могло бы быть. Нам повезло, что эпоха великих американцев осталась в прошлом, могучая империя 20-го века погрузилась в упадок. Деменция Джо Байдена — только верхушка айсберга, в мире грёз живёт сейчас вся политическая элита США. Вот, к примеру, свежая новость (ссылка) — несмотря на практически двузначную инфляцию по доллару, Бэнк оф Америка решил выдавать не-белым ипотеку без начального взноса и под ноль процентов годовых.

Я очень рад, что вся эта американская ересь, — зелёная, красная, чёрная, голубая, — пойдёт теперь не под грифом «надо перенимать передовой опыт», а под заголовками в духе «смотрите, что болезные учудили на этот раз».