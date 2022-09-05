Перечислены полезные для здоровья человека свойства имбиря

Зарубежное издание Asharq Al-Awsat рассказало о полезных свойствах имбиря. Эта приправа укрепляет здоровье, помогает снизить вес и сахар в крови, а также устранить боли и кашель.

Имбирь является одной из самых распространенных и полезных специй, используемых как на кухне, так и в народной медицине. По заверению специалистов, его можно применять и взрослым, и детям, и спортсменам, и домохозяйкам. При этом перед тем, как регулярно употреблять этот корень, происходящий из стран Азии, следует проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы установить возможные противопоказания и избежать рисков аллергии. Особенно это касается людей с заболеваниями желудка и его повышенной кислотности.

Если нет никакой опасности для здоровья, имбирь можно употреблять для снятия мышечных болей, например, после интенсивных тренировок. В таком случае пригодится как имбирный чай, так и БАДы или добавление самого растения в пищу. Пригодится специя, уверены исследователи Arthritis and Rheumatism, и при остеопорозе благодаря наличию противовоспалительных свойств. Эксперты рекомендуют бороться с помощью приправы с контрактурой при остеоартрите коленного сустава.

Желающие обрести стройность фигуры также могут достичь успеха благодаря добавлению в рацион имбиря. При этом обязательно нужно сбалансировать меню и не забывать о выполнении физических упражнений. Растение стимулирует производство тепла в организме, термогенез, что позволяет расходовать энергию, не допуская образования излишних жировых масс. Кроме того, приправа устраняет кишечные воспалительные процессы и помогает стимулировать ощущение сытости. Специалисты советуют при возникновении чувства голода выпивать чашку теплого чая с имбирем и медом либо лимоном.

Полезна специя и для людей с расстройством метаболизмом, поскольку снижает уровень сахара в крови. Контроль глюкозы предотвратит развитие диабета, а также будет хорошей профилактикой заболеваний сердца и сосудов. Прием имбиря повысит жизненный тонус, особенно у мужчин, положительно растение сказывается и на сексуальном здоровье, особенно у пожилых представителей сильного пола. В сутки достаточно пяти грамм корня имбиря или порошка, либо не более двух чашей имбирного чая.