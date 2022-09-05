 

ГК “КОРТРОС” провела экскурсию для покупателей ЖК Headliner

05.09.2022, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Строительство идет в полном соответствии с графиком, сообщил глава департамента девелопмента Московского региона ГК “КОРТРОС” Данил Пилипенко. Монолитный каркас пятого корпуса выполнен на 70%, продолжается кладка наружных стен на уровне 28 этажа, рассказал он.

Клиенты могли задать вопросы о ходе строительства и качестве работ. Участники увидели процесс возведения корпуса, убедились в высоком качестве материалов.

Также покупатели поднялись на 22 этаж строящегося дома и посмотрели на готовые корпуса. Третью очередь ЖК Headliner планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Такие экскурсии на свои объекты компания планирует проводить на регулярной основе, сообщает пресс-служба “КОРТРОС”.

Группа компаний “КОРТРОС” работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.

Группа компаний ориентируется на ведущие мировые стандарты. “КОРТРОС” зарекомендовала себя как первопроходец во внедрении “умных” технологий в строительной отрасли.

Девелопер входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. “КОРТРОС” участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12.21 / Юлия Беретта рассказала о проблемах со здоровьем Андрея Губина

24.08.21 / Высокому пучку — нет, кудрям — да: удачные и неудачные прически для девушек с торчащими ушками

31.03.22 / Мнение: Мир раскалывается надвое

28.05.21 / Меган Фокс, Ариана Гранде, Элтон Джон и другие на премии iHeartRadio Music Awards 2021

09.12.21 / Мнение: Путин опасается членов СПЧ?

25.07.22 / Из-за накопившихся проблем организаторы Олимпиады в Париже «обливаются холодным потом»

20.12.21 / В Госдуме хотят навсегда сделать 31 декабря выходным днем

22.07.22 / National Interest – уход Драги разобьёт проукраинское единство Запада

20.12.21 / Сцены курения

21.05.22 / Жильцов соберут на “Госуслугах”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика