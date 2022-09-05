 

Стены станций БКЛ “Марьина Роща” и “Рижская” оформят открытыми тюбингами

05.09.2022, 12:20, Разное
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В конце этого года должно завершиться строительство Большой кольцевой линии московского метро. Самое большое метрокольцо в мире будет состоять из 31 станции, 22 из которых уже введены в эксплуатацию. Некоторые станции будут выглядеть довольно необычно. Например, стены “Марьиной Рощи” и “Рижской” оформят открытыми тюбингами, то есть чугунные сегменты тоннельного кольца не будут скрыты под облицовкой.

Так же выглядит открытая несколько лет назад станция БКЛ “Савеловская”, на которой чугунные сегменты тоннельного кольца открыты на путевых стенах и пилонах. Пассажиры были весьма удивлены дизайном станции. После открытия “Савеловской” в Сети появилось множество ее фотографий. Об оригинальной станции узнали даже за рубежом. В Сети ее прозвали станцией “в стиле лофт”.

Такой дизайн по-своему сложен. Ведется более кропотливая работа. Для монтажа освещения необходимо подготовить тюбинги, просверлить в них отверстия под закладные детали, после чего – установить панели и крепления. Сами тюбинги сначала зачищают с помощью пескоструйного аппарата для
увеличения износостойкости и срока службы конструкции, а потом окрашивают в несколько слоев.

Архитектурно-отделочные работы на станциях “Марьина Роща” и “Рижская” готовы примерно на 90%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, площадь каждого участка с открытыми тюбингами составляет почти 1,3 тысячи квадратных метра.

“Чугунные тюбинги станут декоративным украшением станций и подчеркнут по инженерному замыслу естественную красоту металла”, – отметил Андрей Бочкарев.

Кстати, “Савеловская”, “Марьина Роща” и “Рижская”, имеющие единую архитектурную задумку, являются соседними станциями. Глубина этих станций – от 63 метров. Они построены классическим горным способом. Помимо “Марьиной Рощи” и “Рижской”, частью северо-восточного участка БКЛ станут открытие ранее станции “Авиамоторная”, “Лефортово” и “Электрозаводская”, которые временно функционируют в составе Некрасовской линии метро.


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