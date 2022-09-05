 

Атлас, деним, с вырезами или струящиеся: актуальные юбки макси – главный тренд осени 2022

05.09.2022, 12:02, Разное
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Этой осенью в моде длинные юбки. Стоит добавить в свой гардероб модели из атласа, денима, струящихся тканей, с вырезами.

Юбки из джинсовой ткани можно использовать для составления красивых повседневных нарядов. Модели из нейлона хорошо смотрятся с уличным стилем. Есть много вариантов для офиса. Такие юбки можно сочетать с блейзером или блузой.

Вот несколько советов относительно того, как именно можно носить длинные юбки, чтобы осенью выглядеть превосходно.

С яркими аксессуарами

Первые недели осени все еще позволяют нам носить рубашки-поло с короткими рукавами. Если в гардеробе есть такая яркая рубашка, то стоит сочетать ее с джинсовой юбкой с оригинальным дизайном.

Особый красивый штрих поможет придать плетеная сумка, выполненная в оранжевых и коричневых оттенках.

Мото стиль

В этом году байкерские куртки приобрели особую популярность и стали особенно актуальными в мире моды.

Этой осенью такой наряд мы будем видеть практически повсюду. Отлично будет смотреться байкерская куртка с юбкой под кожу с разрезом сбоку. Это позволит придать создаваемому образу особую сексуальность.

Женственный стиль

Как и в случае с мини-юбками, длинные юбки могут быть частью женственного и романтичного наряда.

Сиреневый цвет этого наряда отлично сочетается с пуговицами из камней. Это идеальный вариант для работы, бранча с друзьями или даже торжественного случая.

Стоит добавить несколько классических балеток и сумочку, чтобы сделать образ изысканным.

Повседневный образ

Отлично смотрится сочетание мягкого жилета со спортивным бюстгальтером и юбкой с низкой посадкой.

Чтобы сделать образ завершенным, стоит добавить высокие носки с кроссовками. Это позволит добавить образу ощущение стиля ретро.

Черный и белый

Никогда не стоит недооценивать силу черно-белого образа. Иногда самая простая одежда и правильно подобранные цвета могут сделать наряд намного дороже, чем есть на самом деле.

Отлично смотрится белая майка в сочетании с черной атласной юбкой, золотой цепочкой и солнцезащитными очками. Этот наряд хорошо подойдет для теплых сентябрьских дней.

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Стиль 90-х

Длинная юбка была на пике популярности между десятилетием 90-х и 2000-х годов, именно поэтому, можно смело создавать образы, которые были характерны для двух этих эпох.

Джинсовая юбка работает практически так же, как и джинсы с высокой талией. Это просто идеальный вариант для сочетания с белым укороченным топом и кардиганом. Ретро штрихи помогают придать прямоугольные солнцезащитные очки, поясная сумка и платок.

Атласная юбка

Длинные юбки могут быть элегантными, если они подобраны из правильной ткани. Эта атласная ткань просто идеально подходит для торжественных случаев или свидания.

Розовый цвет по-прежнему очень хорош, но если выберете пастельный оттенок, то получите более изысканный стиль. Стоит добавить сумку в стиле “мешочек” песочного цвета.

Эффектный образ

Отлично смотрится кроп-топ вместе с длинной черной юбкой и лоферами с белыми носками.

Это отличное летнее сочетание, в котором верх с длинными рукавами красиво дополнен красным свитером, накинутым на плечи. Стоит подчеркнуть талию красивым поясом.

Расслабленный стиль

Чтобы создать красивый и крутой стиль, то достаточно будет футболки с оригинальным принтом и парой кроссовок.

Стоит выбрать свою любимую майку, а также добавить юбку из нейлона или любого другого материала однотонного цвета. Чтобы выглядеть еще более притягательно, нужно просто добавить модные кроссовки и накинуть на плечо сумку-багет. Это выглядит красиво и эстетично.

Неформальный стиль

Баланс женственного и спортивного стиля является основой для создания неформального и модного образа.

Отлично будет смотреться бежевая льняная юбка в стиле бохо. Когда на улице становится более прохладно, можно накинуть сверху ветровку. Чтобы сделать образ более изысканным, стоит надеть классические лоферы.


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