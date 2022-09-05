Эмили Ратажковски шутит про “уродливых мужчин” на фоне расставания с мужем

31-летняя Эмили Ратажковски знает, как мастерски “троллить” бывших. Накануне звезда присоединилась к вирусному челленджу на популярной платформе для размещения видеоконтента, чем вызвала у фанатов неподдельный восторг. В кадре Эмили одобрительно кивает заявлению случайного пользователя с ником Pierina:

Когда он думает, что хорош на десятку, потому-то и заполучил тебя, но тебе просто нравятся уродливые мужики.

Затем модель перешла в раздел комментариев, чтобы предупредить проблемы, которые могут возникнуть у нее из-за ролика.

С юридической точки зрения, это шутка, – предусмотрительно заявила звезда.

Впрочем, поклонники Ратажковски не смогли удержаться от похвалы.

Эмили, это поведение богини при расставании! – написал один из фанатов.

Этот челлендж буквально создан для тебя, – отметил другой.

Официально о расставании Эмили Ратажковски и ее супруга-кинопродюсера Себастьяна Бир-Маккларда стало известно в конце июля. Впрочем, слухи о разладе в паре появились еще в середине месяца, когда папарацци заметили Эмили без обручального кольца. Тогда журналисты утверждали, что модель бросила мужа из-за его неверности, и она сама позже косвенно подтвердила эту информацию. После расставания в середине августа Эмили прервала молчание в социальных сетях и опубликовала редкое фото годовалого сына Сильвестра.

Напомним, что Эмили Ратажковски и Себастьян Бир-Макклард связали себя узами брака в Нью-Йорке 23 февраля 2018 года в присутствии самых близких друзей и свидетелей. Двумя годами позже пара объявила, что ждет первенца, и 8 марта 2021 года на свет появился очаровательный Сильвестр Апполо.