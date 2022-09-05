 

Фото дня: как выглядит 16-летний сын Юрия Шатунова

05.09.2022, 11:45, Разное
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Сегодня, 5 сентября, единственному сыну Юрия Шатунова исполняется 16 лет. По этому случаю директор певца Аркадий Кудряшов опубликовал редкую фотографию Дэнниса. Снимок из семейного архива был сделан за полгода до смерти Шатунова, на Новый год. Юрий обнимает сына со спины в гостиной на фоне украшенной елки.

Дэннису Шатунову сегодня 16 лет. Наилучшие пожелания и поздравления! Семейное фото из архива, – гласит подпись под фотографией.

В комментариях помимо поздравлений много восхищений сходством сына с отцом. Отметим, что сам Шатунов и его жена Светлана всю жизнь тщательно скрывали детей от общественности, не публиковали их фото и не рассказывали о них публично.

Напомним, певец скончался 23 июня от обширного инфаркта. У него остались жена Светлана и двое детей — сын Дэннис и 9-летняя дочь Эстелла. Музыкант вместе с семьей жил в Германии, но в последние месяцы находился в России. Незадолго до смерти Шатунов судился с бывшим продюсером группы “Ласковый май” Андреем Разиным. В начале июня суд принял решение в пользу музыканта и разрешил ему исполнять легендарные хиты группы на своих концертах. Известно, что продюсер был недоволен вердиктом и был намерен его обжаловать.


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