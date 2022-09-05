 

Камеры видеонаблюдения в российских городах будут отключать на выходные

05.09.2022, 11:33, Разное
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В Минтруда положительно оценили инициативу Всероссийского профсоюза операторов видеонаблюдения об уменьшении рабочей недели для представителей этой высококвалифицированной профессии.

Также в обращении профсоюзные деятели отметили необходимость профилактики аппаратуры.

Оптимальным решением чиновники видят возможность отключить все камеры видеонаблюдения в выходные и праздничные дни, а операторов перевести с посуточной оплаты на ставку и в обязательном порядке взять в штат структуры.

– Это существенно снизит издержки как для частных, так и бюджетных организаций. Особенность россиян состоит в том, что на выходные большинство наших соотечественников выезжают из крупных населённых пунктов либо отдыхают, поэтому правонарушений в эти дни существенно меньше и необходимость в камерах отпадает, – заметил замминистра Виталий Кочевой.

Постановлением ведомства предусматривается отключение всех видеокамер в субботу и воскресенье, включая установленные на дорогах для фиксации нарушений ПДД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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