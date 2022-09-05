Володин рекомендовал женщинам покинуть Украину из-за мобилизации

Вашингтон и Брюссель требуют от Киева вести боевые действия до последнего украинца, женщины для них – расходный материал, написал спикер в своем телеграм-канале.

Володин напомнил, что жена президента Владимира Зеленского и супруги украинских олигархов находятся за границей. Их это нововведение не коснется, подчеркнул спикер.

“Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой”, – констатировал он.

Согласно указу минобороны Украины, женщинам ряда профессий с 1 октября придется встать на воинский учет. Перечень состоит из 14 специальностей – химия, биология, медицина, IT и прочее.