 

Леди в черном: Ирина Шейк и Стелла Максвелл в похожих платьях на дорожке Венецианского кинофестиваля

05.09.2022, 10:23, Разное
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79-й Венецианский кинофестиваль стартовал на прошлой неделе, и десятки знаменитостей уже успели продемонстрировать роскошные образы на красной ковровой дорожке в Италии. Мы уже видели перья, блестки, кружева и даже цветочный декор в нарядах звездных гостей, однако никто пока что не повторил образ другого. Впрочем, накануне две супермодели с мировыми именами, Ирина Шейк и Стелла Максвелл, удивили публику, появившись на мероприятии вместе практически в идентичных нарядах. Похоже, стилисты звезд побоялись экспериментировать и решили пойти по пути наименьшего сопротивления, подобрав своим клиенткам беспроигрышные варианты.

В результате накануне Ирина и Стелла блистали на красной ковровой дорожке фестиваля в практически одинаковых черных облегающих макси-платьях. Хотя, пожалуй, несколько отличий мы все-таки нашли: у платья Шейк тонкие классические бретельки, а у Максвелл они завязаны вокруг шеи; Ирина предпочла шелк, Стелла – более плотный тяжелый материал. Также наряд Максвелл декорирован аппликацией в виде крупных цветов в районе декольте. Впрочем, сбоку и со спины модели выглядели практически как близнецы. Кроме того, перед камерами они прошлись, держась за руки, из-за чего в некоторых пабликах снова пошли слухи о романтической связи девушек.

Напомним, что на прошлой неделе в сети заговорили о том, что Ирина Шейк и ее бывший возлюбленный, актер Брэдли Купер снова сошлись. Почти сразу эту информацию подтвердили инсайдеры: действительно, бывшая пара снова вместе и даже планирует второго ребенка. К слову, слухи о том, что Купер и Шейк возобновили отношения, ходят уже много лет с момента их расставания в 2019 году. После разрыва они сохранили хорошие отношения и не стали сторониться друг друга на светских мероприятиях, а также продолжили совместно воспитывать 5-летнюю дочь Лею.

Стелла Максвелл последний раз выходила в свет в мае этого года во время 75-го Каннского кинофестиваля. Она посетила благотворительный гала-вечер amFAR, где собрались все мировые звезды: Ева Лонгория, Мэй Маск, Кара Делевинь, Нина Добрев, Наоми Кэмпбелл, Кейси Аффлек, Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Ванесса Хадженс, Эшли Грэм, Кристина Агилера, Дебора Секку и многие другие.


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