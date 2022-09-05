Венеция — день третий: Венсан Кассель, Тина Кунаки, Тимоти Шаламе и другие герои красной дорожки

На острове Лидо продолжаются киносмотры в рамках старейшего мирового кинофестиваля, а вместе с ними и красные дорожки, на которых звезды не устают ошеломлять публику выбором своих нарядов. Третий день в Венеции, начавшийся с премьеры фильма режиссера Луки Гуаданьино “Целиком и полностью”, в этом смысле не разочаровал ни на секунду – список звездных лиц на красной дорожке был поистине впечатляющим. В элегантном платье цвета нюд, расшитым пайетками, фотографам позировала Барбара Палвин. Сидни Суини, Мод Апатоу и Камила Мендес выбрали беспроигрышный черный, а исполнительница главной роли в фильме Тейлор Рассел предпочла необычное малахитовое платье: с пышной юбкой спереди и короткой – сзади.

Барбара Палвин Сидни Суини (украшения – Tiffany) Мод Апатоу Джоди Тернер-Смит Лука Арджентеро и Кристина Марино Мария Педраса Валентина Сампайо Камила Мендес (украшения – Messika) Николас Холт Хайме Лорентэ

Впрочем, внимание к девушкам было приковано ровно до того момента, как на красной дорожке появился главный герой кинопремьеры – 26-летний Тимоти Шаламе, исполнивший в фильме Гуаданьино роль юного каннибала. Для эффектного выхода Шаламе выбрал не мене эффектный наряд французского дизайнера Хайдера Аккерманна – алый комбинезон с открытой спиной. И не прогадал. Как заявляют очевидцы, на финальных титрах фильма, исполнителю главной роли и режиссеру фильма аплодировали целых восемь минут.

Тейлор Рассел Тимоти Шаламе и Тейлор Рассел

В этот же вечер гости кинофестиваля смогли оценить и еще одну картину – фильм Ромена Гавраса “Афина”. Поддержать режиссера на венецианскую премьеру приехал Венсан Кассель – на красной дорожке он был в компании своей супруги Тины Кунаки. И их появление было не случайно – Кассель и Герварас давно дружат. Кроме того, Венсан играл в двух предыдущих фильмах режиссера – “Наш день придет” и “Мир принадлежит тебе”.