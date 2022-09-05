 

Премьер Саксонии – Германии не обойтись без российского газа

05.09.2022, 9:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Окончание украинского конфликта позволит Германии вернуться к торговле газом с Россией, пишет T-Online, ссылаясь на слова премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера. По мнению политика, ФРГ не сможет долго продержаться в условиях нынешнего энергетического кризиса.


AP

Германии потребуется около десяти лет, для того чтобы стать независимой от поставок российского газа, пишет T-Online, ссылаясь на слова премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера. По его мнению, для достижения такой цели ФРГ должна использовать энергию от АЭС, ТЭС, а также начать разработку собственных газовых месторождений.

«Разумеется, нам нужен российский газ! Окончание вооружённого конфликта откроет возможность вернуться к торговле газом с Россией», — приводит издание слова Кречмера. Он также подчеркнул, что Германия не сможет долго выдерживать текущий энергетический кризис: «Мы уже сейчас видим, что при нынешнем повышении цен подрываются экономические основы нашей промышленности. В Саксонии-Ангальт уже остановились первые фабрики, производившие азот».

По мнению Кречмера, украинский конфликт должен быть заморожен. Политик отметил, что Германия и Европа должны искать способы того, как не допустить дальнейшей эскалации конфликта. T-Online напоминает, что Кречмер уже не раз призывал заморозить украинский конфликт. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08.22 / Грядёт путч. Из-за дефицита электроэнергии в Германии начали останавливаться пивзаводы

13.08.22 / Мнение: Спонсор

01.08.22 / Мнение: Атака дрона

18.06.22 / Tecno Pova 3 появится в Индии 20 июня

22.05.21 / Для предотвращения дальнейших испражнений на улицу в Петербурге демонтируют все балконы

28.11.21 / Счастливчики декабря: астрологи выделили 4 знака зодиака, которые удачно завершат этот год

18.11.21 / Мнение: Почему Колчак не смог выиграть Гражданскую войну

28.02.22 / По соку и на Кипр? – Личное мнение

03.09.21 / Китай простит долги по ипотеке гражданам с высоким социальным рейтингом

16.11.21 / Глянец на губах и румяна. Стилисты рассказали, какую косметику стоит приобрести к зиме модницам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика