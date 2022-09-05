 

В половине стран мира вырос риск народных волнений

05.09.2022, 9:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как показал анализ британских экспертов, в половине стран мира выросла опасность гражданских волнений, и связано это с инфляцией, войнами, дефицитом основных продуктов. При этом The Insider передаёт предостережения аналитиков, что худшее ещё впереди.


AP

Более чем в половине стран мира выросла угроза гражданских беспорядков, что говорит о том, что наступает период повышенной нестабильности. Об этом пишет The Insider, ссылаясь на данные британской компании Verisk Maplecroft, которая публикует соответствующий индекс. И связано это с инфляцией, войнами, дефицитом основных продуктов.

Так, в 101 из 198 стран мира угроза гражданских волнений стала выше, и только в 42 странах — ниже. «Хотя в первой половине 2022 года было несколько больших протестов, худшее, несомненно, впереди», — такой вывод делают аналитики.

Их индекс основывается на нескольких факторах, включая уровень инфляции, методы правительств по борьбе с диссидентами, а также какие последствия для инфраструктуры страны могут быть от гражданских волнений.

По данным специалистов, в таких странах, как Перу, Кения, Эквадор и Иран, недовольство на улицах возникает из-за роста цен. На Шри-Ланке, например, сильно снизилась стабильность из-за того, что худший экономический кризис в современной истории страны привёл даже к уходу президента.

В основном опасность грозит странам со средним достатком, которые могли обеспечить населению социальную защиту во время пандемии, но теперь с трудом пытаются сохранить уровень поддержки, которая нужна народу.

Впрочем, у богатых стран те же риски. В Европейском союзе недовольство, вероятно, вырастет в Швейцарии, Нидерландах, Германии, Боснии и Герцеговине. Связано это со спецоперацией РФ на Украине. Из-за неё растут цены на еду и топливо, что подстёгивает кризис, связанный со стоимостью жизни. Но худшее ещё впереди, напоминает автор статьи.

Тем временем из-за нехватки энергоресурсов в Германии уже были отключения электроэнергии и сильно выросли цены. И власти сказали, что население должно сократить потребление газа, чтобы пережить зиму.

Перед Нидерландами, которые обычно импортируют 15% газа из России, встал вопрос, не нарастить ли добычу газа на своей территории. Однако же это может спровоцировать новые землетрясения, от которых уже пострадало местное население.

И инфляция в ближайшие месяцы будет ощущаться ещё сильнее, отмечают эксперты. По их словам, только значительное снижение цен может развернуть этот глобальный тренд. К тому же важный фактор — это погода. Если в Европе осенью и зимой будет холоднее, чем обычно, это увеличит и без того высокие цены. Подстегнуть цены может и засуха, пишет The Insider. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05.22 / Мнение: О тех, кто лишают россиян работы, грабят и даже убивают — за деньги

27.09.20 / Русскоязычные СМИ Кипра

31.12.21 / Минэнерго ФРГ выпустило обучающие ролики по пошиву тулупов

23.07.22 / Мнение: Шойгу и продовольствие

26.08.21 / Вскрытие ничего не обнаружило…

25.03.21 / Приглашенный редактор Стася Милославская о внутреннем туризме, мечтах о Транссибе и отеле Александра Петрова

01.05.22 / Мнение: США будут поддерживать Украину до конца

09.08.22 / Мнение: Стивен Сигал в ДНР

18.06.22 / В многоквартирных домах россиян удвоят количество мусоропроводов

08.06.22 / В мире: «Зеленая повестка» лишает США электричества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика