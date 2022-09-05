 

Лукашенко: «Следующего президента выберем на семейном совете»

05.09.2022, 9:33, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о перспективах проведения следующих президентских выборов, назвал неудачным опыт проведения этой процедуры путём всенародного голосования.

Следующие выборы могут быть проведены в более узком кругу, например, на семейном совете.

Как отметил белорусский лидер, слишком большое количество избирателей и кандидатов порождает хаос и неразбериху в избирательный процесс. Различные мнения по поводу того, кто должен возглавить нацию, вносят в общество раздор. За всё время независимости Белоруссии ни один её президент не был избран единогласно, отметил Лукашенко. Подобные вопросы, считает он, нужно решать в кругу семьи, когда можно выслушать каждого и принять решение, с которым согласятся все.

– Это не выборы, а балаган. Одному надо Петрова, второму Иванова, третьему Сидорова. Кого ни выбери, будут недовольные. Так о каком единстве нации мы говорим? Президент должен объединять общество, а не разобщать. Вот у нас на семейном совете никогда такого не бывает. У нас все всех слушают с уважением, а потом как батька решит, так и будет, – сказал Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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