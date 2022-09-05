 

Однушка, двушка или студия? Какие квартиры чаще покупают в новостройках Москвы и Подмосковья

05.09.2022, 9:30, Разное
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О наиболее востребованных квартирах в новостройках рассказала гендиректор “НДВ Супермаркет Недвижимости” Наталия Кузнецова. По ее словам, самый популярный тип квартир на первичном рынке – однокомнатные со средней площадью 37,5 квадратных метра (доля спроса: 37% в Москве, 34,4% в Подмосковье). Двухкомнатные со средним метражом 55,8 “квадратов” чуть меньше, но все-таки востребованы среди покупателей (30,9% и 30,4%). Студии, средняя площадь которых составляет 24,3 квадратных метра, находятся на третьем месте по популярности в Москве (16,7%).

В этой статистике учтено лишь жилье массового сегмента. Если говорить о квартирах бизнес-класса, то на первичном рынке двухкомнатные квартиры со средней площадью 59,3 квадратных метра являются самым популярным вариантом (30,7%). Второе место по востребованности – у однушек, чья площадь в среднем составляет 41,3 “квадрата” (27,1%). Студии со средней площадью 26,4 квадратных метра тоже охотно покупают в элитных домах (12,5%).

Высокий спрос на небольшие квартиры эксперт объяснила подорожанием недвижимости. Все больше людей предпочитают покупать (в основном – в ипотеку) бюджетные варианты.


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