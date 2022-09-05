 

Столичные новостройки рядом с вузами

05.09.2022, 9:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве сконцентрировано множество известных высших учебных заведений, как правило, расположенных в обжитых и активно развивающихся районах. Поэтому поблизости от вузов можно найти интересные новостройки – как для личного проживания, так и для покупки с инвестиционной целью.

В 20 минутах езды на общественном транспорте от знаменитого МГУ им. Ломоносова расположен высотный комплекс «Небо» от застройщика Capital Group. В трех 52-этажных небоскребах представлен широкий выбор квартир – от студий площадью 27 кв. м до многокомнатных лотов площадью 206 кв. м.

Еще один проект этого же застройщика – ЖК «Лица» – находится рядом с Финансовым университетом. В 24-этажных корпусах предлагаются апартаменты с чистовой отделкой.

Ближайший сосед МГИМО – готовый комплекс «Квартал на Никулинской» от девелопера «УЭЗ». В домах высотой до 24 этажей представлены квартиры площадью от 38,7 кв. м с лоджиями или балконами.

Группа «ПСН» возвела два комплекса рядом с вузами. От квартала «Домашний» удобно добираться до МИФИ, а от ЖК «Полянка/44» – до РЭУ имени Плеханова. Оба проекта уже сданы в эксплуатацию.

В четырнадцати минутах пешком от МАДИ находится квартал «Прайм тайм» от строительной компании «Атлантик». В двух корпусах и высотной башне представлены лоты площадью от 36 кв. м.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03.22 / “Наши нескучные вечера”: настойчивый кот решил довести хозяйку

20.10.20 / Илью Варламова обвинили в подделке видов Воркуты в 3D-редакторе

29.11.21 / Команда детского технопарка “Мосгормаш” стала одним из победителей международного конкурса по ИИ

15.01.21 / Скандалы: Генералу предложили познакомиться с салоном красоты

25.06.22 / Как ухаживать за кожей тела летом: учитываем особенности сезона и своего возраста

05.06.22 / Воротила нос от Мягкова, три раза развелась, похоронила дочь: испытания Барбары Брыльски

08.07.22 / Мнение: Абэ

03.10.20 / Нагорный Карабах

18.05.21 / Климатическая политика, риск перехода и финансовая стабильность

30.04.22 / Эксперты рассказали, почему собак нельзя кормить шоколадом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика