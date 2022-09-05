Линдси Лохан получила еще одну роль в кино в преддверии выхода новой рождественской комедии

Имя Линдси Лохан последнее время появляется в лентах только в связи с ее романом с арабским финансистом Бадером Шаммасом. Но с недавних пор актерская карьера актрисы постепенно налаживается – в мае прошлого года она получила первую за три года роль в кино. Это рождественский фильм режиссера Джейна Дамиана, в котором Линдси сыграла “недавно обрученную, избалованную наследницу отеля”. По сюжетной линии ее героиня “получает амнезию после аварии на лыжах и оказывается на попечении красивого владельца дома и его не по годам развитой дочери в канун Рождества”.

Производство фильма Falling for Christmas началось в ноябре того года, а сейчас в сеть попал первый кадр. Все по классике – красные шарфики, огоньки, гирлянды и заснеженный пейзаж.

Одновременно с этим Netflix анонсировал свой второй проект с “дрянной девчонкой” – романтическую комедию Irish Wish. По сюжету фильма, любовь всей жизни героини Лохан женится в Ирландии на ее лучшей подруге. Накануне свадьбы девушка загадывает желание и… просыпается невестой. Дата выхода фильма пока не известна, а вот релиз первой ленты состоится 10 ноября.

После затяжной паузы в карьере Линдси постепенно возвращается в шоу-бизнес. Сначала она открыла собственную гостиницу в Афинах, а в 2018 году расширила сеть, запустив Lohan Beach House Mykonos на пляже Кало Ливади греческого острова Миконос. Весной 2019 года в прокат вышел фильм, в котором она исполнила главную роль – “Среди теней”, а в июне звезда анонсировала возвращение к музыке. В сеть свой трек Back to Me Лохан выпустила только в апреле 2020-го. До фильма “Среди теней”, который получил разгромные отзывы кинокритиков, большой киноработой Лохан стала картина “Каньоны” 2013 года. С тех пор актриса почти не принимала участие в новых проектах, а ее фильмы за последние десять лет получали рейтинг ниже 5 баллов из 10 возможных.

У звезды фильмов “Ловушка для родителей” и “Дрянные девчонки” долгие годы были проблемы с алкоголем, наркотиками и законом. Несколько раз она проходила лечение в реабилитационных клиниках, а за нарушение законов США не раз оказывалась в тюрьме. 7 июля 2010 года Линдси Лохан была осуждена сроком на 90 дней за нарушения условий испытательного срока, а именно за прогулы занятий по борьбе с алкоголизмом и наркоманией.

Подборку из 10 фильмов, в которых нынешние звезды играли, будучи еще детьми, смотрите здесь.

Линдси Лохан в фильме “Ловушка для родителей”